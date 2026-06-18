Ukrajina žestoko uzvratila na nemilosrdne napade: Ovako jutros izgleda Moskva

Ruski glavni grad probudile su u četvrtak ujutro masovne eksplozije koje su odjekivale gradom, a nebo je prekrio gusti dim. Deseci dronova ciljali su grad, prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina i više nadzornih kanala. Napad je navodno pogodio Moskovsku rafineriju nafte drugi put u tri dana, uzrokujući veliki požar u postrojenju, piše Kyiv Independent.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) June 18, 2026

Sobjanin je izvijestio da se grad suočio s "masovnim" napadom dronova u ranim jutarnjim satima 18. lipnja, pri čemu su ruske jedinice protuzračne obrane uništile 52 drona koji su letjeli prema Moskvi.

"Nekoliko dronova uspjelo je doći do Moskovske rafinerije nafte", rekao je. Hitne službe rade na mjestima napada, rekao je Sobjanin. Također je izvijestio o "manjoj šteti" na zgradi u trgovačkom centru Sadovod u jugoistočnom dijelu grada. Nema prijavljenih žrtava.

More scenes from Moscow. pic.twitter.com/5fQ75bbGho — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026

Na moskovskim zračnim lukama Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski uvedena su privremena ograničenja leta. Fotografije i videozapisi koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju požare i eksplozije na više lokacija diljem grada, uključujući rafineriju u okrugu Kapotnja. Telegram kanal za praćenje Exilenova-Plus objavio je snimke lokalnih stanovnika koje prikazuju požare u rafineriji nafte, neboder u plamenu i dim koji se vije nad glavnim gradom. Snimka pokazuje pogotke na više područja Moskovske rafinerije nafte.

A new drone attack on the Moscow oil refinery in Kapotnya. pic.twitter.com/8GBYTaqGjV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 18, 2026

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov prijavio je štetu na stambenim zgradama u predgrađu Moskve. Vorobjov je također prijavio štetu i požare na vikendicama u gradovima Čehov i Pavlovski Posad u Moskovskoj oblasti.

'Pravedni odgovor na ruske napade'

Napad dolazi dva dana nakon što je Ukrajina 16. lipnja pogodila Moskovsku rafineriju nafte dronovima dugog dometa, u operaciji koju je predsjednik Volodimir Zelenski nazvao "pravednim odgovorom na ruske napade". Rafinerija opskrbljuje zrakoplovnim gorivom sve četiri glavne moskovske zračne luke i ima kapacitet prerade od preko 12 milijuna tona sirove nafte godišnje, prema podacima glavnog stožera Ukrajine.

Napad 16. lipnja navodno je zaustavio rad Moskovske rafinerije nafte, prema ruskim industrijskim izvorima koje je citirao Reuters. Prethodni ukrajinski napad 17. svibnja također je zaustavio proizvodnju u postrojenju.

Odvojeni ukrajinski napad dronom na ruska naftna postrojenja prijavljen je u Rostovskoj oblasti, u gradu Gukovu. Stanovnici su prijavili veliki požar u tom području nakon napada ukrajinskog drona, prema slikama i snimkama koje su kružile društvenim mrežama. Telegram kanal Astra izvijestio je da je pogođeno skladište nafte u Gukovu, prema analizi podataka iz otvorenih izvora. Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar tvrdio je da je u napadu dronom ubijena jedna osoba, a ozlijeđene su dvije, koje su hospitalizirane.

Ruske rakete gađale Kijev i središnju Ukrajinu

Rusija je lansirala nekoliko raketa na ciljeve u Ukrajini, uključujući glavni grad Kijev, rekli su ukrajinski dužnosnici rano u četvrtak.

"Neprijatelj napada glavni grad balističkim raketama", rekao je čelnik vojne uprave KijevaTimur Tkačenko na Telegramu. Nekoliko eksplozija čulo se u središtu Kijeva, izvijestio je dopisnik dpa.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su najmanje dvije rakete išle prema Kijevu, dok je jedna bila usmjerena na središnju Poltavsku regiju. Ukrajina se bori protiv ruske invazije više od četiri godine.