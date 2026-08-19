Dinaric Rally skriva neobičnu tajnu: 'Vozačima se to može javiti iste sekunde'

Berislav Herceg nije tipičan rally vozač. Hrvat, jedan od osnivača Dinarica i čovjek kojem su ekstremni sportovi i boravak u prirodi način života, iza sebe ima godine iskustva na terenu. Filozofski nastrojeni nadrealist i veliki ljubitelj Monty Pythona, Herceg je ujedno i jedno od zaštitnih lica Dinaric Rallyja.

U našoj priči imat će posebnu ulogu, bit će naš reporter s terena, donositi atmosferu iz prve ruke i gledateljima približiti sve ono što se događa iza kulisa ovog zahtjevnog rallyja. Karizmatičan, duhovit i uvijek spreman na dobru priču, Herceg nam je otkrio kako izgledaju pripreme, koliko je teren zahtjevan, što vozačima mogu napraviti vremenski uvjeti te zašto je Dinaric Rally puno više od obične off-road utrke.

Kako teku pripreme za Dinaric rally?

Pripreme teku dobro! Taj smo projekt započeli kada je bila korona. Bilo je komplicirano u početku, ali sada smatram da smo među najboljima na svijetu. Možda zvuči pretenciozno, ali nema puno rally ove razine, jer naravno ne uspoređujemo se s dva-tri u svijetu koji su u svjetskom vrhu. Pričamo o amaterskim rallyjima. Imamo sigurno najbolju organizaciju i tehnološku komponentu. Vozači su cijelo vrijeme pod monitoringom, prate se i mjeri se vrijeme na poseban način. Sve se odrađuje bežičnim putem, nema ljudi na terenu, imamo vrlo visoku preciznost u rezultatima. Mislim da je tehnološki gledamo ovaj rally vrh. Vozačima se olakšava time. Na to smo jako ponosni.

Što nam možete reći o lokacijama na kojima se vozi rally?

Rally se vozi po nerazvrstanim putevima. To su šumske i vatrogasne ceste i poljski putevi kojima idu traktori primjerice. Vozi se off road i djelomice se prolazi i asfalt na kojem nema utrkivanja već su u tom trenutku vozači normalni sudionici u prometu. Teren je dinarički tvrd, kamen. Rekao bih dosta težak i kompleksan. Prosječne brzine nisu velike, otprilike po etapi 50 km/h. Traži duge sate na motoru i visoki nivo koncentracije.

Mogu li vremenski uvjeti utjecati na natjecatelje?

Imali smo slučajeve kada smo imali ljetne oluje i gromove, kišu, ali i velike vrućine koje baš i nisu problem. Kiša može zakomplicirati stvari. Teren je takav da kada je jako mokar je i vrlo sklizak. Imali smo pljuskove koji su to napravili. Imamo mogućnost preusmjeriti rutu digitalnim putem zbog primjerice gromova ili požara i nečeg trećeg. Sve je digitalizirano. Roadbook je digitalan i može im se tako nešto javiti iste sekunde. Ne zamaramo se previše s vremenom.

Koje su posebne upute za utrku?

Publika može doći u grad Knin i pogledati natjecatelje. Nitko od vozača ne zna gdje će završiti i samim time ni publika ne može biti na nekim 'divljim' mjestima. To su teško dostupna mjesta. Ideja je da rally ide ruralnim krajevima gdje nema infrastrukture. Taj sport nije dizajniran za gledatelje na stazi već za male ekrane. Ako pratite tu industriju, vidite da i na Dakru ne postoje gledatelji uz staze. Htio bih jednu stvar naglasiti. Kada spominjemo off-road vožnju, odnosno neasfaltirane prometnice, ljudi često dobiju dojam da se radi o grupi luđaka koja gazi tratinčice po livadama. Ne! Radi se o postojećim putevima, gospodarskima putevima koji postoje u prirodi. Ljudi koji tamo žive koriste te puteve. Ta infrastruktura već postoji...