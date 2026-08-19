Dragana Mićalović otkrila svoj idealan dan uoči voditeljske uloge u 'Love Islandu Adria'

Poznata srpska glumica Dragana Mićalović (35), koju će publika uskoro gledati u potpuno novoj ulozi, podijelila je s pratiteljima kako zamišlja svoj savršen slobodan dan. Uoči premijere dating showa 'Love Island Adria', čija će biti voditeljica, otkrila je što joj je potrebno za pravi odmor.

Opuštanje prije velikog projekta

Na pitanje kako izgleda njezin idealan dan, Mićalović je ponudila dva scenarija. Prvi podrazumijeva potpuni odmor i, kako kaže, „gledanje u jednu točku“, odnosno dan u kojem ne radi apsolutno ništa.

Ipak, njezina druga vizija savršenog dana puno je ljetnija.

„Plaža, more, zvuci valova, preplanuli ten i divni, sretni i nasmijani ljudi oko mene“, opisala je glumica.

Zanimljivo, upravo bi je takva atmosfera uskoro mogla pratiti i na Tenerifima, gdje će se snimati 'Love Island Adria'. Plaže, more i ljetni ugođaj bit će dio kulise njezina novog voditeljskog izazova.

Publika oduševljena izborom voditeljice

Otkako je potvrđeno da će upravo Dragana voditi regionalni 'Love Island', društvene mreže preplavile su pozitivne reakcije. „Bolju nisu mogli izabrati“, „Prva liga, jedva čekamo da počne“ i „Koliko je prelijepa“, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objava o novoj voditeljici.

Na TikToku su je neki gledatelji usporedili i s voditeljicom američke verzije showa, pa su Draganu već prozvali i „balkanskom Arianom Madix“.

Foto: RTL

Glumica na čelu regionalnog showa

Draganu ove jeseni očekuje potpuno novi profesionalni izazov. Vodit će 'Love Island Adria', regionalnu inačicu popularnog svjetskog dating showa koja u rujnu stiže na platformu VOYO.

Mićalović je za Net.hr otkrila da ju je ponuda za voditeljsku ulogu zatekla upravo u razdoblju kada je i sama razmišljala o promjenama i izlasku iz zone komfora.

„Bila sam jako uzbuđena kada sam doznala da sam ja voditeljica, jer sve se to događalo na prekretnici mog života“, ispričala nam je tada, a dolazak novog projekta u svoj život opisala je riječima: „Brzo, lijepo, spontano, lagano, neočekivano.“