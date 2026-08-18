Dragana Mićalović: 'Uloga voditeljice došla je kada sam počela razmišljati o izlasku iz komfor zone'

'LOVE ISLAND ADRIA' /

Srpska glumica Dragana Mićalović, voditeljica regionalne verzije popularnog dating showa 'Love Island Adria', koji ovog rujna stiže na platformu Voyo, za Net.hr otvoreno je ispričala kako se osjećala kada je doznala da će upravo ona biti voditeljica. Odala nam je i kome je prvo javila kada je doznala da će voditi dating show koji prvi puta stiže u regiju. Priznala nam je da je potajno priželjkivala promjenu u životu, a da je uloga voditeljica 'Love Islanda Adria', upravo to. 'Bila sam jako uzbuđena kada sam doznala da sam ja voditeljica, jer sve se to događalo na prekretnici mog života, gdje sam počela razmišljati o promjenama, i iskakanju iz svoje komfor zone', ispričala je Dragana.

'Brzo, lijepo, spontano, lagano, neočekivano', riječi su kojima je opisala kako je ovaj projekt ušao u njezin život. 'Sve se lako dogovara, sve što i mislite da je nemoguće, dogodi se', nadovezala se.

Posebna joj je čast voditi show kojeg će gledatelji ovog rujna prvi put moći gledati u regiji, a odala nam je i bi li ona ikada mogla sudjelovati kao natjecatelj u sličnom formatu.

Evo što je i poručila gledateljima, koji s nestrpljenjem čekaju 'Love Island Adria', a koji se još uvijek stignu prijaviti na linku i biti natjecatelji svjetski popularnog dating showa: PRIJAVA.