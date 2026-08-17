Dok Hrvati skraćuju godišnje odmore, holivudske zvijezde okupiraju Jadran: Evo tko sve ljetuje kod nas

DI SI LITO, DI SI ELITO /

Putujemo manje i uzimamo kraće godišnje, pokazuje novo istraživanje portala MojPosao. Udio zaposlenika koji planiraju iskoristiti najviše sedam dana godišnjeg odmora porastao je s 15 posto u 2025. na 21 posto u 2026. godini. Najčešći izbor ipak ostaje odmor u trajanju od 8 do 10 dana, koji planira 37 posto ispitanika. Reporterka Mia Kapov pitala je koliko dugo se odmaralo ove sezone.

Ne ljetujemo mi na našoj obali kao nekad, ali ljetuju poznate osobe. U novom nastavku rubrike Di si lito, di si elito sinoć je zapjevala holivudska legenda u Dubrovniku.

Lebron James i Rafael Nadal došli su gledati utrke električnih glisera u Dubrovniku još u lipnju pa je premijerovom sinu dres potpisala NBA ikona. U srpnju je Brooke Shields umjesto plave lagune izabrala skradinski buk i slapove Krke, Nadal se vratio pa se i on kupao na Roškom slapu. Ne znamo gdje se kupao Will Smith, ali se vozio s Matom Rimcem u Neveri. Na Malom Lošinju i u Rovinju je bio i jedan od najboljih tenisača svih vremena Roger Federer.