Pitali smo Hrvate koliko im treba godišnjeg: Jedan odgovor teško je nadmašiti

Ljeto je već odavno u znaku godišnjih odmora, a na predah je otišao i politički vrh. Članovi Vlade za ljetnu su stanku planirali nešto više od dva tjedna, iako su neki ministri za RTL Danas poručili da ni tada nisu potpuno isključeni iz posla.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da će "raditi svoj posao, samo malo ležernije odjeven", dok je ministar turizma Tonči Glavina poručio da su i tijekom godišnjeg "cijelo vrijeme umreženi i ukopčani".

Saborski zastupnici, s druge strane, proljetno su zasjedanje već završili i u saborske klupe vraćaju se tek 15. rujna. A dok jedni imaju nekoliko tjedana za predah, drugi usred turističke sezone rade punom parom, a mnogi tek odbrojavaju dane do godišnjeg.

Zato smo čitatelje Net.hr-a na Facebooku pitali koliko im godišnjeg odmora stvarno treba da se odmore.

Odgovori su pokazali da je za neke idealno tri tjedna u komadu, dok bi drugi, barem u šali, najradije uzeli i pola godine.

"U komadu tri tjedna, ali bilo bi idealno kad bi to bilo tri puta godišnje", napisala je Željka Vranić, dok je Ida Stojanović poručila: "Zakonom uvesti minimalno tri tjedna za sav istinski radni narod!"

Slično razmišlja i Ana Skandul, koja smatra da bi "tri tjedna minimalno trebalo svaka, recimo, tri-četiri mjeseca", uz opasku da na kraju dobiju po dva.

Nekima ni pola godine ne bi bilo dosta

Bilo je, naravno, i odgovora s dozom humora. Dino Poprženović kratko je poručio da bi mu odgovaralo "dva puta po šest mjeseci godišnje i dosta", a Tina Berlic dodala je: "Dva puta po šest mjeseci i uz ovu plaću."

Još je dalje otišao Joel Ellie: "Meni treba 14 mjeseci u godini da se odmorim."

Danijela Matijevac pak se našalila na račun samog naziva godišnjeg odmora: "Samo ime govori 'godišnji', znači godinu dana, a 'mjesečni' pa svaka tri mjeseca po mjesec dana."

Treba vremena i da shvatimo da smo na odmoru

Dio čitatelja upozorio je da prvi dani godišnjeg često prođu samo u pokušaju da se čovjek uopće prebaci iz radnog ritma u odmor.

"Dok skužim da sam na godišnjem odmoru, već moram raditi", napisala je Branka Sulimanec.

Milica Purić svoj idealni godišnji opisala je vrlo konkretno: "Pet dana da dođem do sebe kad počne odmor, 10 dana putovanja i pet dana nakon putovanja da dođem do sebe."

No nisu svi tražili što dulji odmor. Ivana Pečarić smatra da je prava mjera ona nakon koje se čovjek čak poželi vratiti na posao.

"Dovoljno godišnjeg odmora je taman onoliko da se poželiš vratiti na posao. Ove godine to bude 12 radnih dana plus vikendi. Meni super", objasnila je.

Za neke, međutim, nije problem samo koliko godišnjeg imaju, nego i mogu li ga koristiti kada žele. Alma Buljubašić upozorava da ni ono na što radnici imaju pravo nije uvijek jednostavno dobiti u željenom terminu.

"I po zakonu što imaš pravo ne možeš ga opet dobiti kad želiš, ne godi tada, nije preporučljivo tada, pa kada jest, pitam se."

A da ni odmor bez financijske sigurnosti nije pravi odmor, sažela je Biserka Matković: "Bez novaca nema ni odmora, samo prekapanje po novčaniku i brige."

Ostale komentare, kao i svoje mišljenje o tome koliko je godišnjeg odmora stvarno potrebno za pravi predah, možete podijeliti na Facebook profilu Net.hr-a.