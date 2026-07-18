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'MOBITELI OSTAJU UKLJUČENI' /

Državni vrh sitno broji do ljetne stanke, evo gdje će na more Milanović, Plenković i ekipa

Nakon obilježavanja Oluje pa do razdoblja nakon Velike Gospe, članovi Vlade i ove bi godine trebali iskoristiti nešto više od dva tjedna za ljetni predah

18.7.2026.
12:22
Dajana Šošić
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Svima su misli već u godišnjim odmorima, a članovi Vlade će na predah od 31. srpnja kada je zakazana zadnja sjednica. Znači, još dva okupljanja. No ljetna stanka za njih ne znači i potpuni prestanak rada.

Nakon obilježavanja Oluje pa do razdoblja nakon Velike Gospe, članovi Vlade i ove bi godine trebali iskoristiti nešto više od dva tjedna za ljetni predah. No, kako sami kažu, mobiteli ostaju uključeni.

"Moji su planovi, kao i svako ljeto u mandatu ove Vlade, raditi svoj posao, samo malo ležernije odjeven", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Da članovi Vlade ni tijekom godišnjih odmora zapravo nisu potpuno na odmoru ističe i ministar turizma Tonči Glavina. "Teško je reći da ćemo na godišnji odmor jer radimo u punom kontinuitetu i bitno je da smo cijelo vrijeme umreženi i ukopčani", poručio je.

Posljednja sjednica Vlade prije ljetne pauze održat će se 31. srpnja, a prva nakon stanke 20. kolovoza. Potpunog predaha ipak neće biti jer će premijer i dio ministara sudjelovati na obilježavanju Oluje u Kninu te na Sinjskoj alci.

Na tim će se obilježavanjima pojaviti i predsjednik Republike Zoran Milanović, dok će predsjednik Sabora Gordan Jandroković veći dio odmora provesti u vikendici u Malinskoj na otoku Krku, gdje je prije nekoliko godina privukao pozornost i odlaskom na techno party.

Premijer kod Opatije, predsjednik na Hvaru

Premijer će, pak, kao i prethodnih godina, ljetovati s obitelji u vili Costabella pokraj Opatije, gdje tradicionalno provodi godišnji odmor. Ondje ga se često može vidjeti u šetnji, na tržnici ili na košarkaškoj utakmici.

Ministri će se tijekom ljeta rasuti duž cijele obale. Većina će godišnji provesti u rodnim mjestima ili obiteljskim kućama, od Istre do Dubrovnika.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kaže kako će i ovog ljeta spojiti posao i odmor. "Što se mene tiče, puno je festivala tako da ću popratiti i taj dio aktivnosti, a ljeti sam od Dubrovnika do Malog Lošinja", rekla je.

I ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe da godišnji odmori ne znače prekid rada. "Era godišnjih odmora je uobičajna, no ne znači da svi procesi staju", poručila je.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kaže da ih do godišnjeg čeka još dosta posla, a odmor će provesti kod kuće. "Mi ćemo raditi još dosta do godišnjih. Ja ću biti doma s obitelji u Novom, ne idem nikamo posebno", rekao je.

Predsjednik Republike Zoran Milanović i ovo će ljeto boraviti u vili Kovač na Hvaru. Ondje je ljetovao i dok je bio premijer pa ga se često moglo vidjeti na trčanju, a korištenje helikoptera za prijevoz prije nekoliko godina izazvalo je prijepore između Pantovčaka i Vlade.

Dok će ministri imati oko dva tjedna predaha, barem kada je riječ o sjednicama Vlade, saborski zastupnici već su zaključili proljetno zasjedanje. U saborske klupe vraćaju se tek 15. rujna.

Vlada RhAndrej PlenkovićZoran MilanovićGordan JandrokovićDavor BožinovićOleg ButkovićNina Obuljen KoržinekIrena HrstićGodišnji Odmor
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