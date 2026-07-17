Plenković: 'Svatko tko zaista želi naći posao, to može učiniti. To je sad postalo normalno'

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak, u povodu Dana Zagrebačke županije, kako je Županija dosegla praktički maksimalnu zaposlenost te naveo kako se ukupan prihod jedinica lokalne i područne samouprave od 2016. povećao za 125 posto - s tri milijarde na sedam milijardi eura.

"Zanimljivo je da županija koja je dosegnula 300.000 ljudi, ima trenutačno zaposlenih praktički 106.000 ljudi, to vam je najveći broj ikad. Ljudi koji ne rade u ovoj županiji je trenutačno 3700, dakle postigli ste praktički maksimalnu zaposlenost", rekao je Plenković u prigodnom govoru na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu obilježavanja Dana Zagrebačke županije.

'Tko želi naći posao, to može učiniti'

Pojasnio je kako ti podaci govore o gospodarskoj situaciji i tržištu rada te potvrđuju podatke na razini Hrvatske, gdje radi 1.800.000 ljudi, a ne radi njih ispod 60.000.

"To je situacija u kojoj se potvrđuje da svatko tko zaista želi naći posao, to može učiniti. To je sad postalo kao da je normalno. Prije 10 godina bilo je 300.000 ljudi koji su bili nezaposleni i ta situacija govori o zajedničkim naporima da se ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske zaista preslika u sve njene krajeve", istaknuo je premijer.

Pri tome je naveo kako je Zagrebačka županija druga u smislu razvijenosti, nakon Grada Zagreba, ocijenivši kako je to rezultat njihovog internog truda, ali i mjera koje su zajednički poduzimali.

Plenković je također naveo kako su analizirali ukupan prihod jedinica lokalne i područne samouprave od 2016. do danas te istaknuo kako se, zahvaljujući zakonskim izmjenama, njihov ukupni prihod povećao za 125 posto, s tri milijarde eura na sedam.

Dodao je da se to vidi i u proračunu Županije koji je dosegao 426 milijuna eura, što su brojevi koji se prije "ni u kunama nisu mogli zamisliti", a danas govore o ekonomskoj snazi i projektima koji se realiziraju.

Ti projekti se očituju u prometu, komunalnom gospodarstvu, investicijama u obrazovanje, izgradnji jednog od 18 domova za starije, dnevnoj bolnici, novom kampu hrvatske nogometne reprezentacije, ali i poduzetničkom razvoju i primjetnim investicijama, naveo je premijer.

Također je najavio kako će Vlada nastaviti podržavati projekte Zagrebačke županije.

Božinović: 'Ljudi žele živjeti u Zagrebačkoj županiji'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je Zagrebačku županiju kao jedan od primjera kako kontinuitet politika donosi rezultate.

Naglasio je i da se rezultati ne vide samo u statistikama, nego i u činjenici što ljudi Zagrebačkoj županiji žele živjeti, što mlade obitelji tu grade svoje domove, što gospodarstvo raste te što se ulaže više nego ikada prije.

Naveo je i podatak da se u prometnu infrastrukturu ulaže više od 1,2 milijardi eura. "To nisu samo nove ceste ili željezničke pruge. To je ulaganje u konkretnije gospodarstvo, bolju povezanost i kvalitetniji život građana", kazao je.

Naglasio je i da se u isto vrijeme i dalje grade škole i vrtići, energetski se obnavljaju zgrade, raste poduzetništvo, poljoprivreda i drugo.

Božinović je, kao ministar unutarnjih poslova, naglasio važnost sigurnosti koja nije samo pitanje policije nego je i preduvjet razvoja.

Također, istaknuo je i važnost otpornosti, podsjetivši da smo se posljednjih godina suočili s pandemijom, potresima i velikim olujnim nevremenima. Pri tome se svaki put pokazalo koliko je važna koordinacija države, županije, lokalnih zajednica te koliko vrijedi naš sigurnosni sustav nacionalne i domovinske sigurnosti.

"Treće je povjerenje. Najveća vrijednost svake zajednice nije samo onda kada brojimo što je izgrađeno, nego povjerenje ljudi da će institucije biti uz njih kada im je najpotrebnije. To je povjerenje koje gradimo svakoga dana", istaknuo je.

Poručio je i da se uspjeh jedne politike ne broji brojem obećanja nego brojem ljudi koji ovdje vide svoju budućnost. "Zagrebačka županija danas je dokaz da se odgovornim upravljanjem, suradnjom i kontinuitetom može stvoriti sredina u koju žele doći i odgajati svoju djecu", istaknuo je.