Nogometni savez plaćao stranim sucima seksualne usluge

Južnokorejski nogometni savez osiguravao je seksualnu zabavu stranim sucima prije i nakon međunarodnih utakmica, otkrilo je izvješće vladine revizije.

U izvješću se navodi da je Korejski nogometni savez (KFA) koristio poslovne kreditne kartice za plaćanje seksualnih usluga sucima-gostima u salonima za masažu u Seulu i drugim gradovima domaćinima međunarodnih utakmica u razdoblju od ožujka 2011. do ožujka 2012. godine. Među tim utakmicama bili su kvalifikacijski susreti za Olimpijske igre u Londonu 2012. i Svjetsko prvenstvo u nogometu 2014. godine.

Prema izvješću sastavljenom 2016. godine, dvanaestak sudaca i koordinatora utakmica primilo je pogodnosti koje je osigurao KFA tijekom sedam utakmica.

Službene osobe dolazile su iz Japana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana, Bahreina i Uzbekistana. Južnokorejska novinska agencija Yonhap izvijestila je da je Južna Koreja ostala neporažena u tih sedam utakmica, uz pet pobjeda i dva neriješena ishoda. Izvješće je objavljeno ovog tjedna u sklopu istrage o imenovanju bivšeg izbornika Hong Myung-boa od strane KFA-a 2024. godine.

KFA bi također mogla izbjeći sankcije FIFA-e. Etički kodeks te organizacije onemogućuje pokretanje postupaka u većini slučajeva nakon isteka pet godina, dok rok zastare od 10 godina vrijedi samo za optužbe vezane uz podmićivanje i korupciju.

Za slučajeve koji uključuju seksualno zlostavljanje, uznemiravanje ili iskorištavanje ne postoji vremensko ograničenje. Međutim, plaćanje seksualnih usluga možda nije obuhvaćeno tim odredbama.