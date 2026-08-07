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Ponuda koja izuva iz cipela: Mavericksi nude pravo bogatstvo za posebnu karticu

Ponuda koja izuva iz cipela: Mavericksi nude pravo bogatstvo za posebnu karticu
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Foto: AL BELLO/Getty images/Profimedia

Procjenjuje se da bi vrijednost kartice na aukciji mogla premašiti 1,5 milijuna dolara

7.8.2026.
18:51
Sportski.net
AL BELLO/Getty images/Profimedia
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Cooper Flagg bio je apsolutna senzacija prošlosezonske NBA lige. Mlado krilo Dallas Mavericksa u svojoj je prvoj sezoni prosječno bilježilo 21 poen, 6,7 skokova i 4,5 asistencija, što mu je donijelo titulu najboljeg novaka sezone.

Osim te prestižne nagrade, Flagg je dobio i jedinstvenu karticu u albumu Toppsa, glavnog distributera kolekcionarskih kartica NBA lige. Budući da su u SAD-u kartice popularne gotovo jednako kao samoljepljive sličice u Europi, ne čudi da mnogi žele upravo tu jedinstvenu karticu, a njegov klub otišao je toliko daleko da ju je ponudio i otkupiti.

Mavericksi su, naime, ponudili dvije sezonske ulaznice na čak 32 godine, putovanje na utakmicu protiv Boston Celticsa, potpisani dres te ekskluzivna druženja s momčadi u zamjenu za potpisanu karticu.

Procjenjuje se da bi vrijednost kartice na aukciji mogla premašiti 1,5 milijuna dolara, prenosi ESPN.

Ako se takva prodaja i ostvari, bit će to najveća prodaja kartice u povijesti. Dosadašnji rekord držao je Paul Skenes, čija je slična debitantska kartica iz MLB-a (bejzbola) prodana za 1,11 milijuna dolara.

Cooper FlaggKolekcionari
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