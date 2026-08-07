Ponuda koja izuva iz cipela: Mavericksi nude pravo bogatstvo za posebnu karticu

Cooper Flagg bio je apsolutna senzacija prošlosezonske NBA lige. Mlado krilo Dallas Mavericksa u svojoj je prvoj sezoni prosječno bilježilo 21 poen, 6,7 skokova i 4,5 asistencija, što mu je donijelo titulu najboljeg novaka sezone.

Osim te prestižne nagrade, Flagg je dobio i jedinstvenu karticu u albumu Toppsa, glavnog distributera kolekcionarskih kartica NBA lige. Budući da su u SAD-u kartice popularne gotovo jednako kao samoljepljive sličice u Europi, ne čudi da mnogi žele upravo tu jedinstvenu karticu, a njegov klub otišao je toliko daleko da ju je ponudio i otkupiti.

Mavericksi su, naime, ponudili dvije sezonske ulaznice na čak 32 godine, putovanje na utakmicu protiv Boston Celticsa, potpisani dres te ekskluzivna druženja s momčadi u zamjenu za potpisanu karticu.

Procjenjuje se da bi vrijednost kartice na aukciji mogla premašiti 1,5 milijuna dolara, prenosi ESPN.

WANTED: THE ONE OF ONE.



The Cooper Flagg Rookie Debut Patch Autograph Card is officially out there.



If you have it, we want it. Claim the bounty. Good luck! #MFFL pic.twitter.com/5CFPTQSyfc — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 6, 2026

Ako se takva prodaja i ostvari, bit će to najveća prodaja kartice u povijesti. Dosadašnji rekord držao je Paul Skenes, čija je slična debitantska kartica iz MLB-a (bejzbola) prodana za 1,11 milijuna dolara.