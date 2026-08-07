Ponuda koja izuva iz cipela: Mavericksi nude pravo bogatstvo za posebnu karticu
Procjenjuje se da bi vrijednost kartice na aukciji mogla premašiti 1,5 milijuna dolara
Cooper Flagg bio je apsolutna senzacija prošlosezonske NBA lige. Mlado krilo Dallas Mavericksa u svojoj je prvoj sezoni prosječno bilježilo 21 poen, 6,7 skokova i 4,5 asistencija, što mu je donijelo titulu najboljeg novaka sezone.
Osim te prestižne nagrade, Flagg je dobio i jedinstvenu karticu u albumu Toppsa, glavnog distributera kolekcionarskih kartica NBA lige. Budući da su u SAD-u kartice popularne gotovo jednako kao samoljepljive sličice u Europi, ne čudi da mnogi žele upravo tu jedinstvenu karticu, a njegov klub otišao je toliko daleko da ju je ponudio i otkupiti.
Mavericksi su, naime, ponudili dvije sezonske ulaznice na čak 32 godine, putovanje na utakmicu protiv Boston Celticsa, potpisani dres te ekskluzivna druženja s momčadi u zamjenu za potpisanu karticu.
Procjenjuje se da bi vrijednost kartice na aukciji mogla premašiti 1,5 milijuna dolara, prenosi ESPN.
WANTED: THE ONE OF ONE.— Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 6, 2026
The Cooper Flagg Rookie Debut Patch Autograph Card is officially out there.
If you have it, we want it. Claim the bounty. Good luck! #MFFL pic.twitter.com/5CFPTQSyfc
Ako se takva prodaja i ostvari, bit će to najveća prodaja kartice u povijesti. Dosadašnji rekord držao je Paul Skenes, čija je slična debitantska kartica iz MLB-a (bejzbola) prodana za 1,11 milijuna dolara.