Čovjek zbog kojeg je Harrison 'otjerao' Dončića iz Mavericksa 'tradean'

Deseterostruki NBA All-Star Anthony Davies (32) karijeru će nastaviti u redovima Washington Wizardsa nakon razmjene osam igrača, izvijestio je ESPN u srijedu.

Dallas Mavericksi šalju Davisa u Washington Wizardse. Washington će dobit i Jadena Hardyja, D'Angela Russella i Dantea Exuma. S druge strane u redove Mavericksa će Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham i Marvina Bagleyja, plus dva izbora u prvom krugu drafta i tri izbora u drugom krugu. Davis, koji je izvan terena od 8. siječnja zbog ozljede ruke, ove je sezone odigrao samo 20 od 50 utakmica Mavericksa uz prosjek od 20.4 koša, 11.1 skokova i 2.8 asistencija.

Tijekom karijere je igrao i za New Orleans, te LA Lakerse, a u dresu američke reprezentacije je osvojio dva olimpijska zlata (2012, 2024), te jedno svjetsko zlato (2014).

