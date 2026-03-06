FREEMAIL
početak iz snova /

Bivši Dinamov wunderkind zabio prvijenac u debiju za Kustošiju

Bivši Dinamov wunderkind zabio prvijenac u debiju za Kustošiju
Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Osim njega u strijelce su se upisali još i Đurković i Garces, a pobjedom je Kustošija stigla na prvo mjesto trećeg ranga hrvatskog nogometa.

6.3.2026.
18:03
Sportski.net
Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Brazilski wunderkind s hrvatskom putovnicom Rafael Gomes Cirino, poznatiji kao Belinho (17) , zabio je prvi pogodak u seniorskom nogometu.

Bivši junior Dinama, koji je iz Maksimira otišao zbog nezadovoljstva planom razvoja u plavom klubu, zabio je Varteksu u četvrtoj minuti sudačke nadoknade u 3-0 pobjedi. Zanimljivo je da mu je utakmica protiv Varteksa bila debi u seniorskom nogometu, pa tako ima dvostruki razlog za pamtiti Varaždince.

Osim njega u strijelce su se upisali još i Noel Đurković i Borja Garces, a pobjedom se Kustošija bodovno izjednačila s Mladosti iz Ždralova kraj Bjelovara i zbog bolje gol razlike stigla na prvo mjesto trećeg ranga hrvatskog nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo pobjegao Hajduku na +7 u SHNL-u

