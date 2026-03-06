Kate Middleton bosa zaplesala u hramu, a svijet se zgraža: 'Mogla je barem skratiti nokte'

Princeza od Walesa, Kate Middleton (44), koja se nakon liječenja kemoterapijom vratila kraljevskim dužnostima, posjetila je hinduistički hram Shreeji Dham Haveli u Leicesteru kako bi proslavila festival Holi s britansko-indijskom zajednicom. U znak poštovanja prema običajima, izula je svoje cipele i bosa se pridružila tradicionalnom plesu. Bio je to trenutak kulturne razmjene koji je trebao biti u prvom planu, no pažnja javnosti usmjerila se na nešto posve drugo: njezina bosa stopala.

Gestom poštovanja osvojila zajednicu

Odjevena u elegantnu bijelu pletenu haljinu, princeza je s osmjehom sudjelovala u običajima. Primila je cvjetni vijenac i bindi, tradicionalnu točku na čelu, a kada su je žene pozvale da im se pridruži u plesu Garba, spremno je prihvatila uz riječi: "Oh, hajde onda". Njezin potez izazvao je oduševljenje prisutnih, a snimka je postala viralna, prikupivši brojne pohvale na društvenim mrežama zbog iskazanog poštovanja prema indijskoj kulturi. Predstavnik hrama, Mayur Kachela, izjavio je kako je njezino sudjelovanje bilo "apsolutno nevjerojatno" i da je zajednica duboko cijenila njezin angažman i iskreni interes.

Stara priča pod novim povećalom

I dok su jedni hvalili njezinu jednostavnost, drugi su se usredotočili na krupne kadrove njezinih stopala, koji su se brzo proširili društvenim mrežama. Ubrzo je krenula lavina kritika na račun njihova izgleda: "Kate Middleton, buduća kraljica Engleske, ima stopala kao kokoš", "Zar joj uz sav taj novac nije palo na pamet srediti čukljeve?", "Je li ovo AI? Kako jedna princeza može imati ovakva stopala?", "Mogla je barem skratiti nokte", samo su neke od reakcija koje su se nizale.

Dok su jedni kritizirali, drugi su primijetili detalj koji je potvrdio nešto sasvim drugo. Na fotografijama se jasno vidjelo da princeza od Walesa i dalje nosi najlonske čarape. Time su opovrgnuta nagađanja da ih je prestala nositi nakon smrti kraljice Elizabete, kojoj je nošenje najlonki bilo jedno od ustaljenih pravila odijevanja u javnosti.

Ova situacija nevjerojatno podsjeća na njezin posjet Indiji 2016. godine, kada su njezina bosa stopala također postala glavna tema britanskih medija. Tada su podolozi analizirali fotografije, ističući navodnu devijaciju prstiju i spuštene lukove stopala kao neizbježnu posljedicu kraljevskog stila koji nalaže nošenje elegantnih, ali često neudobnih cipela.

