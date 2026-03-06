FREEMAIL
TRAŽILI IH DESETLJEĆIMA /

U blizini Kupresa pronađeni posmrtni ostatci nestalih branitelja: Slijedi utvrđivanje identiteta

U blizini Kupresa pronađeni posmrtni ostatci nestalih branitelja: Slijedi utvrđivanje identiteta
Foto: Ilustracija: Pexels

Hrvatske snage su doživjele težak poraz, a poginulo je više od 150 pripadnika HVO-a, te je Kupres pao u srpske ruke

6.3.2026.
18:02
Hina
Ilustracija: Pexels
Posmrtni ostaci za koje stradalničke udruge pretpostavljaju da pripadaju hrvatskim žrtvama stradalima na početku rata u Bosni i Hercegovini 1992., tijekom sukoba s pripadnicima srpskih snaga i JNA, pronađeni su nedaleko Kupresa u jugozapadnom dijelu BiH.

Iz Tužiteljstva Bosne i Hercegovine priopćeno je u petak kako su tijekom ekshumacije na lokalitetu Gornji Malovan pronađeni fragmenti kostiju i dijelovi odjeće, a iz posmrtnih ostataka uzeti su uzorci radi utvrđivanja identiteta putem DNK analize. 

Hrvatska strana iz BiH već godinama traga za tijelima desetorice poginulih pripadnika Hrvatskoga vijeća obrane s područja Posušja i Gruda koji su nestali tijekom borbi na kupreškom bojištu u travnju 1992. godine.

Tada su vođene teške borbe između hrvatskih snaga i postrojbi Jugoslavenske narodne armije te srpskih paravojnih formacija u okviru Bitke za Kupres (1992).

U tim sukobima poginuo je i Robert Zadro, sin zapovjednika obrane Vukovara Blage Zadre, koji je bio pripadnik skupine dragovoljaca iz Hrvatske pristiglih pomoći u obrani tog područja.

Hrvatske snage tada su doživjele težak poraz, a poginulo je više od 150 pripadnika HVO-a, te je Kupres pao u srpske ruke.

Zbog toga je za zapovjednika šire Livanjske bojišnice nedugo nakon toga u travnju 1992. imenovan Ante Gotovina čije su postrojbe zaustavile dalji prodor srpskih snaga prema Dalmaciji. 

