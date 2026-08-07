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Iz ograđenog dvorišta nestala Bubba: Vlasnica sumnja na krađu i nudi nagradu

Iz ograđenog dvorišta nestala Bubba: Vlasnica sumnja na krađu i nudi nagradu
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Foto: Net.hr

Za svaku korisnu informaciju vlasnica izgubljenog psa nudi i nagradu

7.8.2026.
19:14
danas.hr
Net.hr
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Iz ograđenog dvorišta u zagrebačkom Botincu nestala je petogodišnja kujica yorkshire terijera Bubba, a njezina vlasnica Ivana Vukšić sumnja da ju je netko uzeo ili pustio iz dvorišta.

Bubba je nestala u blizini školskog igrališta, a vlasnica kaže da se sama ne bi udaljila jer je izrazito vezana uz nju i naviknuta na život u kući.

"Malo i ograđeno je dvorište, a Bubba je nestala. Netko ju je vjerojatno digao iz dvorišta i ukrao ili pustio. Tu je školsko dvorište, možda su djeca", rekla je Ivana.

Dodaje da je Bubba vrlo razmažena i privržena te da kod kuće ima još jednu kujicu, Lu. Nestala yorkshire terijerica stara je pet godina, čipirana je i registrirana na vlasničino ime.

Iz ograđenog dvorišta nestala Bubba: Vlasnica sumnja na krađu i nudi nagradu
Foto: Net.hr

"Ona sama ne zna, jako je razmažena i vezane smo. Bit ću vam zahvalna do kraja života. Pomozite, molim vas", poručila je.

Vlasnica moli sve koji su Bubbu vidjeli ili imaju bilo kakvu korisnu informaciju da joj se jave na broj 099 661 7444. Za svaku korisnu informaciju nudi i nagradu.

BotinecPasUkraden PasPomoć Građana
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