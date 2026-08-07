ZET najavio izmjene za subotu: Četiri tramvajske linije prometovat će drugačije

Na području Zagreba u subotu dolazi do izmjena u tramvajskom prometu na linijama 4, 5, 14 i 17 zbog asfaltiranja raskrižja Savske ceste i Ulice grada Vukovara, priopćio je ZET.

Tramvaji neće voziti Savskom cestom u smjeru Trga bana Jelačića i na dijelu od Ulice grada Vukovara do Studentskog centra.

Izmjene na linijama 4 i 5

Tramvajska linija 4 prometovat će na relaciji Savski most – Ulica grada Vukovara – Držićeva – Branimirova – Draškovićeva – Dubec, a u povratku preko Draškovićeve, Glavnog kolodvora i Savske ceste do Savskog mosta.

Linija 5 prometovat će na relaciji Prečko – Savski most.

Izmjene na linijama 14 i 17

Linija 14 vozit će od Mihaljevca redovnom trasom prema Zapruđu, a zatim preko Jadranskog mosta, Savske ceste, Ulice grada Vukovara, Autobusnog kolodvora, Branimirove, Glavnog kolodvora, Vodnikove, Frankopanske, Trga bana Jelačića i Draškovićeve natrag prema Mihaljevcu.

Linija 17 prometovat će od Prečkog preko Savske ceste, Ulice grada Vukovara, Autobusnog kolodvora, Branimirove i Draškovićeve do Trga žrtava fašizma, a zatim preko Trga bana Jelačića, Frankopanske i Savske ceste natrag prema Prečkom.

Tramvajsko stajalište Zagrepčanka i stajalište Studentski centar (istok) neće biti u funkciji, priopćio je ZET.