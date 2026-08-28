Jennifer Coolidge otkrila bizarnu posljedicu uloge: 'Spavala sam s 200 muškaraca'

Jennifer Coolidge (65) jedna je od onih glumica koje je nemoguće zaboraviti. Rođena je na današnji datum, 28. kolovoza, 1961. u Bostonu, a odrasla je u Norwellu u Massachusettsu.

Svjetsku slavu stekla je ulogom Stiflerove mame u filmu American Pie, a kasnije je osvojila publiku i kao Paulette u Legally Blonde. Ipak, njezina karijera doživjela je posebno veliki preporod zahvaljujući ulozi Tanye u seriji The White Lotus, za koju je osvojila Emmy i Zlatni globus.

Upravo je uloga Stiflerove mame godinama bila jedna od najčešćih tema kada je riječ o Jenniferinu privatnom životu. Glumica je 2022. godine rekla da joj je nakon filma ta uloga donijela priliku da spava s čak 200 muškaraca, no kasnije je pojasnila da je brojku pretjerala i da je to bila šala. Ipak, priznala je da joj je film značajno proširio krug muškaraca koje je upoznavala.

U galeriji pogledajte kako se Jennifer Coolidge mijenjala kroz godine - od fatalne Stiflerove mame do današnje holivudske ikone.