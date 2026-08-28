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KULTNA GLUMICA /

Jennifer Coolidge otkrila bizarnu posljedicu uloge: 'Spavala sam s 200 muškaraca'

Tvrdila da je zbog uloge Stiflerove mame spavala s 200 muškaraca: Fatalna Jennifer Coolidge još uvijek stvara pomamu
Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
Jennifer Coolidge godinama je bila jedno od najprepoznatljivijih lica američkih komedija. Rođena je 28. kolovoza 1961. godine u Bostonu, u saveznoj državi Massachusetts. Odrasla je u obitelji s četvero djece, a još kao djevojka počela je razvijati interes za glumu. Njezino djetinjstvo u Novoj Engleskoj bilo je daleko od glamura Hollywooda koji će joj kasnije postati drugi dom.
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Jennifer Coolidge (65) jedna je od onih glumica koje je nemoguće zaboraviti. Rođena je na današnji datum, 28. kolovoza, 1961. u Bostonu, a odrasla je u Norwellu u Massachusettsu. 

Svjetsku slavu stekla je ulogom Stiflerove mame u filmu American Pie, a kasnije je osvojila publiku i kao Paulette u Legally Blonde. Ipak, njezina karijera doživjela je posebno veliki preporod zahvaljujući ulozi Tanye u seriji The White Lotus, za koju je osvojila Emmy i Zlatni globus.

Upravo je uloga Stiflerove mame godinama bila jedna od najčešćih tema kada je riječ o Jenniferinu privatnom životu. Glumica je 2022. godine rekla da joj je nakon filma ta uloga donijela priliku da spava s čak 200 muškaraca, no kasnije je pojasnila da je brojku pretjerala i da je to bila šala. Ipak, priznala je da joj je film značajno proširio krug muškaraca koje je upoznavala.

U galeriji pogledajte kako se Jennifer Coolidge mijenjala kroz godine - od fatalne Stiflerove mame do današnje holivudske ikone.

28.8.2026.
6:08
Hot.hr
Jennifer CoolidgeSeksipilGlumica
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