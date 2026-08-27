Grad na Dravi doslovno je vrvio ljepoticama, ali jedna prekrasna crnka ukrala je svu pažnju

Obala Drave u srijedu navečer ponovno je postala središte dobre zabave i druženja. Jučer su počeli Dani prvog hrvatskog piva, jedna od najpoznatijih ljetnih manifestacija Osijeka. Prvu večer obilježio je koncert Dražena Zečića (59), dok je publiku prije njega zabavljala Grupa Royal. Koncertom je počelo pet dana glazbe i veselja, a posjetitelje očekuje bogata ugostiteljska ponuda te omiljeno Osječko pivo.

Dani prvog hrvatskog piva traju do 30. kolovoza, a program će se nastaviti nastupima Džejle Ramović (24) i Dženana Lončarevića (51). U petak je pozornica rezervirana za Plavi orkestar, subota za Slavonske lole, dok će posljednji dan nastupiti Grupa Dalmatino. Fotografije uživanja posjetitelja i atmosfere prvog dana donosi portal SiB.hr.