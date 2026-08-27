Tvrdio da je bio s više od 1800 žena, a onda je svijet šokirala njegova veza s 13-godišnjakinjom

Mandy Smith (55) i Bill Wyman (89) jedna su od najkontroverznijih priča iz svijeta rock glazbe. Bivši basist legendarnih Rolling Stonesa upoznao je Mandy 1984. godine, kada je ona imala samo 13 godina, a on 47. Njihova veza javno je potvrđena nekoliko godina kasnije, kada je Mandy imala 16 godina, što je izazvalo ogroman interes i brojne kritike javnosti. Wyman je i prije te veze bio poznat po burnom privatnom životu, a sam je tvrdio kako je spavao s više od 1800 žena.

Njihov odnos godinama je izazivao burne reakcije javnosti zbog velike razlike u godinama i činjenice da je Mandy bila maloljetna kada su se upoznali. Unatoč razlici od 33 godine i burnim reakcijama, par je ostao zajedno te se 1989. godine vjenčao. Njihov brak trajao je manje od dvije godine, a nakon razvoda Mandy je govorila o tome kako je cijelo iskustvo snažno obilježilo njezin život.