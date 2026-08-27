Kamera snimila direktora Vikinga nakon povijesne pobjede za njih: 'Potpuno ludo'

Nogometaši Vikinga prvi su se put u klupskoj povijesti plasirali u glavnu fazu Lige prvaka. Norveški prvak u uzvratnoj je utakmici doigravanja u Stavangeru pobijedio Dinamo 3-1, te s ukupnih 5-3 ostvario najveći europski uspjeh u svojoj povijesti.

Norveški mediji u transu

Norveški mediji noć u Jåttåvågenu opisuju kao "povijesnu", "potpuno ludu" i "večer za vječnost". Naslovnicama dominiraju ponos i nevjerica zbog načina na koji je momčad iz Stavangera izborila mjesto među europskom elitom.

Norveški mediji posebno su se osvrnuli na Dinamovo snažno otvaranje utakmice. Dagbladet je izvještaj objavio pod naslovom "Ellevill bragd: Viking skal til Champions League!", što u prijevodu znači: "Nevjerojatan podvig: Viking ide u Ligu prvaka!"

Norveška će tako, uz Bodø/Glimt, prvi put nakon 1999. godine imati dva predstavnika u najjačem europskom klupskom natjecanju. Tamošnji mediji u tome vide još jednu potvrdu da norveški nogomet proživljava "zlatno doba".

Veliku ulogu u Vikingovu podvigu imali su i navijači. Rasprodana Lyse Arena nosila je u srijedu navečer domaće tijekom svih 90 minuta, a norveški izvjestitelji pišu o "električnoj energiji" i "sili koju tribine daju". Posebno emotivan nakon utakmice bio je kapetan Vikinga Zlatko Tripić, iskusni Riječanin koji je izjednačujućim pogotkom iz kaznenog udarca pokrenuo preokret.

"Ovo je potpuno ludo. Ta mentalna snaga, i u Zagrebu i ovdje... Dobili smo težak udarac na početku, a onda se vratili. Atmosfera na stadionu, nikad nisam doživio ništa slično. Tako je zasluženo. Ovo je veliko, sretan sam zbog svih", rekao je Tripić kroz suze za norveški TV 2.

Početak iz noćne more za Viking

Početak utakmice nije nagovještavao slavlje domaće momčadi. Dinamo je poveo već u devetoj minuti, kada je Arbër Hoxha udarcem glavom zatresao mrežu i poništio Vikingovu prednost iz prve utakmice u Zagrebu. Norveški komentatori Vikingovo su otvaranje opisali kao "nevjerojatno neuredno" i "početak iz noćne more", uz ocjenu da domaćin u tim trenucima "nije bio u utakmici".

Viking se ipak uspio vratiti prije odlaska na odmor. Nakon intervencije VAR-a utvrđeno je da je Scott McKenna igrao rukom, pa je španjolski sudac Jose Maria Sanchez Martinez pokazao na bijelu točku. Odgovornost je preuzeo Tripić i sigurnim udarcem pogodio za 1-1.

"Kapetan je zakucao za 1-1. Kakav čist i divan udarac. Ovo je Vikingu trebalo nakon tako lošeg starta", rekao je komentator TV 2-a Jesper Mathisen.

Utakmica je odlučena početkom drugog poluvremena, kada je Viking u razmaku od samo dvije minute postigao dva pogotka. Mladi Edvin Austbø najprije je odličnim potezom i preciznim udarcem zabio za 2-1, a ubrzo nakon njega Tobias Moi povisio je na 3-1 i izazvao erupciju oduševljenja na tribinama.

Za drugi pogodak Vikinga TV 2-ov spomenuti stručni komentator Jesper Mathisen posebno je nahvalio strijelca:

"On malom varkom izbacuje pola Dinama, a onda zakucava Viking u vodstvo", komentirao je Mathisen pogodak koji je domaćinu otvorio vrata Lige prvaka.

Upravo su pogoci dvojice lokalnih igrača iz Stavangera prelomili susret i usmjerili Viking prema povijesnom plasmanu. Domaći su do kraja sačuvali prednost, a posljednji sučev zvižduk pokrenuo je veliko slavlje igrača, navijača i stručnog stožera.

'San koji se nije usudio sanjati'

Trenerski dvojac Morten Jensen i Bjarte Lunde Aarsheim, obojica snažno vezana uz klub, teško je nakon utakmice pronalazio riječi kojima bi opisao emocije.

"Ovo je bilo puno, baš puno. Ovo je sve o čemu smo sanjali. Naši igrači su heroji. Publika također. Rekli smo da ćemo dobiti utakmicu u drugom poluvremenu, a oni su se borili kao gladijatori, blokirali udarce i trčali dok ih nisu uhvatili grčevi. Nevjerojatno smo ponosni, izjavio je Jensen za norvešku televiziju TV 2.

Aarsheim je uspjeh opisao kao "san koji se nije usudio sanjati", dok je Jensen priznao da je upravo o takvom trenutku sanjao cijeli život.

Puno je emocija. Sanjao sam o Ligi prvaka otkad sam imao četiri godine. A sada ću biti tamo sa svojim najdražim klubom, u svom gradu i s najboljim prijateljem. Ništa nije veće od ovoga.

Norveški stručnjaci Vikingov rezultat vide kao plod sustavnog rada i razvoja kluba. Nogometni ekspert NRK-a Carl-Erik Torp posebno je istaknuo činjenicu da je momčad iz Stavangera već u prvom pokušaju uspješno prošla doigravanje.

Mislim da su svi pomalo zapanjeni da su uspjeli. Nisam vjerovao kad sam vidio ždrijeb i put koji moraju proći. Ući u doigravanje Lige prvaka u prvom pokušaju i odmah uspjeti, to je strašno impresivno. Bodø/Glimt je trebao barem dva pokušaja da to ostvari. Viking je to napravio iz prve, to je apsolutno ludo.

Plasman u Ligu prvaka Vikingu će, osim velikog sportskog prestiža, donijeti najmanje 24,3 milijuna eura. Riječ je o financijskoj injekciji koja bi klubu trebala osigurati dugoročnu stabilnost i otvoriti prostor za daljnji rast.

Dinamo će europsku sezonu nastaviti u glavnoj fazi Europske lige.