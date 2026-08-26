Proslavimo njihov dan uz najslađe fotke: Ove predivne njuškice izmamit će vam osmijeh

Svjetski dan pasa nije samo prilika da dodatno razmazimo svoje četveronožne prijatelje, već dan s dubokom porukom. On simbolizira bezuvjetnu ljubav, vjernost i nevjerojatnu povezanost između čovjeka i životinje koja traje tisućama godina. Ovaj nas dan podsjeća na važnost brige o svim psima, od onih koji imaju sretan dom, do onih u azilima koji još uvijek čekaju svoju obitelj.

To je dan zahvalnosti bićima koja nas nikada ne osuđuju, koja nam se raduju svakog trenutka i koja svijet čine toplijim mjestom za život. Uloga psa u modernoj obitelji i životu pojedinca je neprocjenjiva. Oni nisu samo ljubimci, oni su ravnopravni članovi obitelji, terapeuti s repom i naši najveći tješitelji. Znanstveno je dokazano da prisutnost psa smanjuje stres, snižava krvni tlak i potiče nas na kretanje.

Djeca koja odrastaju uz psa razvijaju veći osjećaj empatije i odgovornosti, dok starijim osobama pružaju osjećaj svrhe i tjeraju usamljenost. Pas u kući znači stalni izvor smijeha, utjehe nakon teškog dana i lekciju o tome kako uživati u malim stvarima i sadašnjem trenutku.

Povodom ovog posebnog dana, naši čitatelji poslali su nam predivne fotografija svojih ljubimaca, a možete ih pogledati u galeriji.