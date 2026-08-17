Njezina priča slama srca: Mopsica Jinny Lu proglašena najružnijim psom na svijetu

Mopsica Jinny Lu (6) okrunjena je titulom najružnijeg psa na svijetu za 2026. godinu, no ovo neobično natjecanje slavi puno više od fizičkog izgleda.

Njezina pobjeda na jubilarnom, 50. izdanju događaja u Kaliforniji skrenula je pozornost na važnost udomljavanja i otkrila nevjerojatnu priču o psu koji je izbjegao smrt.

Natjecanje koje slavi nesavršenost

Svake godine na sajmu Sonoma-Marin u Santa Rosi u Kaliforniji održava se natjecanje za najružnijeg psa na svijetu. Iako ime može zvučati grubo, organizatori ističu kako svrha nije ismijavanje životinja. Upravo suprotno, događaj je osmišljen kako bi se "zabavilo s nekim divnim karakterima" i proslavila unutarnja ljepota i jedinstvenost pasa koji ne odgovaraju standardnim idealima ljepote, kako je izvijestio Mirror.

Glavni cilj je podizanje svijesti o tisućama pasa u skloništima koji čekaju svoj dom. Mnogi natjecatelji, uključujući i pobjednicu Jinny Lu, spašeni su iz teških životnih uvjeta, a njihove priče služe kao snažan podsjetnik na važnost udomljavanja umjesto kupnje.

Ove godine, na 50. obljetnicu natjecanja, pobjedu je odnijela Jinny Lu, koja se natjecala već četvrti put. Njezina vlasnica, Michelle Grady, osvojila je novčanu nagradu od 5000 dolara. Drugo mjesto pripalo je Pinkyju, mješancu čivave i pomeranca, dok je treći bio Otto, također mješanac čivave.

Pobjednica teške prošlosti i velikog srca

Priča pobjednice Jinny Lu uistinu je posebna. Ova mopsica, koju karakteriziraju izbuljene oči, naborano lice i jezik koji joj neprestano visi iz usta, spašena je iz Južne Koreje. Ondje je bila žrtva okrutne industrije psećeg mesa, no zahvaljujući naporima neprofitne organizacije "Pug Rescue of Korea", dobila je drugu priliku za život. Ova udruga, koja se oslanja isključivo na volontere i donacije, godišnje spasi između 60 i 80 mopsova, pronalazeći im domove u Sjedinjenim Američkim Državama.

Jinny Lu danas živi sretnim životom sa svojom vlasnicom Michelle, koja ju opisuje kao psa punog karaktera. Jedna od njezinih simpatičnih navika je, kako kažu organizatori, da se "svađa" s vlastitim odrazom u ogledalu. No, njezina uloga nadilazi onu kućnog ljubimca.

"Ona apsolutno obožava natjecanje, upoznavanje sa svima i sve ono za što se ovaj događaj zalaže", rekla je njezina vlasnica. Jinny Lu sa svojim prijateljima, također spašenim mopsovima, redovito posjećuje škole gdje djecu uči o važnosti udomljavanja. Svoju radost donosi i pacijentima u hospicijima te ljudima u ustanovama za njegu osoba s demencijom.

Zdravstveni problemi popularnih pasmina

Pobjeda mopsice poput Jinny Lu također skreće pozornost na ozbiljan problem vezan uz takozvane brahicefalične pasmine, odnosno pse sa spljoštenom njuškom, poput mopsova te francuskih i engleskih buldoga. Njihov izgled s velikim očima i ravnim licem, koji podsjeća na bebe, kod ljudi izaziva instinktivnu potrebu za brigom, što ih čini izuzetno popularnima.

Međutim, takav izgled često dolazi uz visoku cijenu po zdravlje. Ove pasmine pate od brojnih zdravstvenih problema, prvenstveno s disanjem, što je poznato kao brahicefalični opstruktivni sindrom dišnih putova. Također su skloni problemima s kožom i očima.

Zanimljivo je da je i prošlogodišnja pobjednica, Petunia, mješanka francuskog i engleskog buldoga, također bila spašena i morala je proći operaciju kako bi lakše disala. Natjecanje stoga potiče i raspravu o etici uzgoja pasa i važnosti odabira zdravlja ispred estetike.

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