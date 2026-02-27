Znanstvenici upozoravaju: Ovih 15 pasmina pasa suočavaju se s ozbiljnim zdravstvenim rizicima

Stručnjaci su identificirali potpunu listu pasmina pasa koje su pod rizikom od ozbiljnih problema s disanjem, upozoravajući kako popularne "slatke" spljoštene njuške rezultiraju doživotnom patnjom za životinje. Istraživači sa Sveučilišta u Cambridgeu poručuju kako popularizirani "zgnječeni" izgled lica kod pasa dolazi s visokom cijenom.

Njihov skraćeni oblik lubanje, nazvan brahicefalija, može uzrokovati otežano disanje, hroptanje i brojne druge zdravstvene probleme. Dok su se prijašnja istraživanja fokusirala na tri najpopularnije pasmine s ravnim licem, engleskog buldoga, francuskog buldoga i mopsa, sada je otkriveno još dvanaest pasmina koje se suočavaju s ozbiljnim rizicima.

Prošireni popis rizičnih pasmina

Novo istraživanje značajno je proširilo popis pasmina ugroženih zbog anatomije. Utvrđeno je da pekinezer i japanski čin imaju najveći rizik od razvoja teškog respiratornog stanja poznatog kao brahicefalični opstruktivni sindrom dišnih puteva (BOAS). Njihova stopa rizika usporediva je s onom kod mopsa i buldoga.

U skupinu pasmina s umjerenim rizikom svrstani su engleski toy španijel (King Charles Spaniel), shih tzu, briselski grifon, bostonski terijer i doga de Bordeaux. Blagi rizik od ovog stanja utvrđen je kod stafordskog bulterijera, kavalir King Charles španijela, čivave, boksera i majmunskog pinča.

"BOAS postoji na spektru", izjavila je suautorica studije dr. Fran Tomlinson sa Sveučilišta u Cambridgeu. "Neki psi su samo blago pogođeni, ali za one na težem kraju spektra, stanje može značajno smanjiti kvalitetu života i postati ozbiljan problem za dobrobit životinje."

Što je brahicefalija i zašto je opasna?

Brahicefalija kod pasa odnosi se na anatomiju "kratke glave" koju karakterizira spljošteno lice, potisnut nos i skraćene kosti lubanje. Ova karakteristika, postignuta selektivnim uzgojem, često dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema. Skraćena njuška često skriva sužene nosnice, produženo meko nepce i uzak dušnik, što uzrokuje hrkanje, hroptanje i teške respiratorne smetnje.

Foto: Pexels

Stručnjaci su naglasili kako bi pseća njuška trebala biti dugačka najmanje jednu trećinu duljine lubanje kako bi pas mogao normalno disati. Osim problema s disanjem, ovi psi imaju slabu toleranciju na toplinu i veći rizik od kolapsa zbog pregrijavanja. Također su skloni problemima s očima, kožnim infekcijama u naborima te dentalnim problemima zbog prenatrpanosti zubi u maloj čeljusti.

Detalji istraživanja i ključni faktori rizika

Za potrebe studije, tim je prikupio podatke od 898 pasa koji su obuhvaćali četrnaest različitih pasmina. Istraživači su mjerili lubanje, njuške, tijela i vratove životinja te ih provjeravali na simptome BOAS-a nakon trominutnog testa vježbanja. Istraživanje, objavljeno u časopisu PLOS One, otkrilo je da stanje značajno varira i unutar svake pasmine.

Posebno visok rizik utvrđen je kod jedinki s izrazito ravnim licem, suženim nosnicama ili "debeljuškastom" tjelesnom građom. Zanimljivo je da za dvije od četrnaest proučavanih pasmina, pomeranca i maltezera, nije utvrđeno da su klinički pogođene ovim stanjem. Međutim, preostalih dvanaest pasmina iskusilo je probleme na određenoj razini, piše Daily Mail.

Apel stručnjaka uzgajivačima i budućim vlasnicima

Dr. Jane Ladlow, koja je također vodila studiju, naglasila je važnost podizanja svijesti o rizicima. "Svijest o faktorima rizika može biti korisna i uzgajivačima i budućim vlasnicima pri odabiru pasa koji će manje vjerojatno biti pogođeni BOAS-om. Poznavanje ovih faktora također može pomoći sucima na izložbama pasa da ne nagrađuju karakteristike štetne za zdravlje", izjavila je.

Tim je zaključio da procjena disanja ostaje najtočniji način za utvrđivanje rizika od BOAS-a, a time i za odluku koji psi bi se trebali koristiti za uzgoj ili čijoj bi dobrobiti pomogla veterinarska intervencija. U teškim slučajevima, upozorili su, BOAS može rezultirati kolapsom ili čak smrću. Problem je postao toliko raširen da su skloništa za životinje preplavljena napuštenim psima s ekstremnim tjelesnim karakteristikama, a neka su čak prisiljena na eutanaziju jer im ne mogu osigurati život bez boli.

Stručnjaci za dobrobit životinja stoga apeliraju na buduće vlasnike da izbjegavaju pse s ekstremnim karakteristikama poput pretjeranih kožnih nabora, vrlo kratke njuške, izbočenih očiju ili zakrivljenih nogu. Potražnja za takvim psima, potaknuta trendovima na društvenim mrežama i slavnim osobama, izravno pridonosi patnji životinja.

