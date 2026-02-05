Odvela je psa veterinaru jer se ponašao čudno: Dijagnoza ju je ostavila bez teksta

Kada se njezin pas počeo ponašati "čudno" po kući, zabrinuta vlasnica odjurila je s njim veterinaru, pripremajući se na loše vijesti. Ipak, nije bila spremna na dijagnozu koja je objasnila zašto se njezin cane corso odjednom počeo drugačije ponašati u njezinoj blizini.

Jade Emily Farrow primijetila je bizarno ponašanje svog psa te ga je snimila kako je promatra s udaljenosti po cijeloj kući, a snimke je podijelila na društvenim mrežama. Videozapisi prikazuju kako pas viri preko kauča kako bi je držao na oku, održava kontakt očima s ulaznih vrata dok ona na trenutak izlazi van, pa čak i bulji u nju dok se ona opušta na sofi.

Skupi test za trudnoću

Uz objavu je napisala i zanimljiv opis situacije. "Odvela sam ga veterinaru na pregled. Veterinar me pitao jesam li možda trudna. Skupi test za trudnoću", stoji u objavi koja je privukla veliku pažnju.

Priča je potaknula raspravu o nevjerojatnim sposobnostima pasa i njihovom osjetilu njuha. Poznato je da psi imaju oko šezdeset puta više njušnih receptora od ljudi, s otprilike četrdeset puta većim dijelom mozga posvećenim obradi mirisa. Osim toga, imaju sposobnost detektirati i pamtiti mirise dugo nakon što su bili izloženi izvornom izvoru.

Mogu li psi zaista nanjušiti trudnoću?

Prema Američkom kinološkom klubu, hormonalne promjene tijekom trudnoće vjerojatno mijenjaju miris osobe na suptilan način koji ljudski nos ne može primijetiti. Iako je ideja da psi mogu osjetiti trudnoću prije nego što je i sama osoba svjesna uglavnom anegdotalna, mnogi stručnjaci vjeruju da je to moguće.

Russ Hartstein, certificirani biheviorist i trener pasa iz Los Angelesa, objašnjava da psi mogu prepoznati različite mirise koji proizlaze iz kemijskih promjena, poput onih uzrokovanih rakom, promjenama u razini inzulina, pa čak i menstrualnim ciklusom ili trudnoćom.

"Sumnjam da psi mogu osjetiti nešto što mi ne možemo", izjavila je dr. Ann Hohenhaus, viša veterinarka u Životinjskom medicinskom centru u New Yorku.

Iskustva drugih vlasnika potvrđuju teoriju

Brojni korisnici podijelili su svoja iskustva u komentarima ispod njezine objave, piše Mirror.

"O moj Bože, moja čivava je počela spavati na mom trbuhu kad god je imala priliku. Nikad to nije radila u svojih trinaest godina života", napisala je jedna korisnica.

"Gleda te kao da misli: 'Curo, trudna si, a samo ja to znam'", dodao je drugi korisnik.

"Moj bernski planinski pas radio je istu stvar s mojom suprugom dok je bila trudna. Čak ju je probudio neposredno prije nego što joj je puknuo vodenjak", napisao je jedan vlasnik.

Ova iskustva, iako anegdotalna, svjedoče o dubokoj povezanosti između pasa i njihovih vlasnika te ističu njihove izvanredne osjetilne sposobnosti koje i dalje fasciniraju znanstvenike i ljubitelje životinja diljem svijeta.

