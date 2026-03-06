Veleposlanik Izraela pozvan na razgovor kod Milanovića: 'Izjave su mu neprihvatljive'

Gary Koren, veleposlanik Izraela u Hrvatskoj, pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika RH nakon što je ranije pozvao Hrvatsku da provjeri osoblje iranskog veleposlanstva kako bi se utvrdilo ima li među njima pripadnika Revolucionarne garde.

Koren je, podsjetimo, Zagreb pozvao da potpuno prekine diplomatske odnose s Iranom i istaknuo da Islamska republika ima "puno pobornika s druge strane granice - u Bosni i Hercegovini".

'Neprihvatljive i štetne izjave'

Ured predsjednika oglasio se priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Gary Koren pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske. Savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku veleposlanik Neven Pelicarić upozorio je veleposlanika Korena kako su neprihvatljive i po bilateralne odnose štetne njegove izjave u kojima je pozvao Republiku Hrvatsku 'na prekid diplomatskih odnosa s Iranom' i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva jer su 'u njemu pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu'", piše u priopćenju.

"Hrvatska je sigurna zemlja, a javne tvrdnje veleposlanika Izraela ničim nisu potkrijepljene i samo neutemeljeno i nepotrebno uznemiravaju hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj. Hrvatski je nacionalni interes sačuvati status sigurne i mirne zemlje jer o tome uvelike ovisi i hrvatsko gospodarstvo, prije svega turizam. Stoga tražimo od veleposlanika Izraela da se ubuduće suzdrži od bilo kakvih izjava koje mogu nanijeti štetu Hrvatskoj", dodaje se u priopćenju.

"Republika Hrvatska ne dopušta svojim veleposlanicima miješanje u političke procese u državama u kojima su akreditirani pa tako nešto neće dopustiti ni stranim veleposlanicima i diplomatima u Republici Hrvatskoj, jednako kao što im ne dopušta ni miješanje u odnose Republike Hrvatske s trećim državama. Kao suverena država, Hrvatska će sama donositi sve odluke vezane uz suradnju s drugim državama vodeći računa prije svega o svom i interesu hrvatskih ljudi. Od diplomatskih predstavnika u Zagrebu očekujemo da to poštuju jer Hrvatska neće dopustiti uvlačenje u tuđe sukobe ili ratove", zaključuje se u priopćenju.

