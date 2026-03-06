FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U KUVAJTU /

Cure snimke obaranja američkih aviona, jedna stvar bila je presudna za spas pilota

Cure snimke obaranja američkih aviona, jedna stvar bila je presudna za spas pilota
×
Foto: screenshot x

Pilot američkog borbenog aviona sigurno se katapultirao. Svemu svjedoči i snimka koja se u međuvremenu pojavila na društvenim mrežama

6.3.2026.
14:09
danas.hr
screenshot x
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Snimka na kojoj se navodno prvi put može vidjeti obaranje triju američkih borbenih aviona iznad Kuvajta počela je kružiti društvenim mrežama. Obaranje aviona F-15E Strike Eagle dogodilo se u ponedjeljak, trećeg dana američkog napada na Iran.

Zrakoplove je oborio pilot kuvajtskog borbenog zrakoplova F/A-18 Hornet. Tri zrakoplova su oborena s tri projektila, a nagađa se da je riječ o projektilima AIM-9 Sidewinder, piše WSJ.

 

 

 

Članovi posada oborenih američkih zrakoplova, njih šestero, preživjeli su incident do kojeg je došlo, tvrdi se u medijima, zbog „zaglušujuće” situacije na nebu koju su stvorili iranski dronovi u zračnom prostoru Kuvajta te mnoge druge letjelice.

 

Kako su piloti preživjeli?

Pilot američkog borbenog aviona sigurno se katapultirao. Svemu svjedoči i snimka koja se u međuvremenu pojavila na društvenim mrežama. Snimljen je, naime, kako leži u prtljažniku lokalaca.

 

 

Činjenica da su avioni oboreni projektilima zrak-zrak, a ne djelovanjem sustava protuzračne obrane sa zemlje (a čiji projektili u pravilu imaju veću bojnu glavu), dijelom objašnjava kako je posada preživjela obaranje, smatra urednik portala The War Zone, Tyler Rogoway.

Ranije se na društvenim mrežama pojavila snimka spomenutog obaranja američkih zrakoplova na kojoj se moglo vidjeti jednog od tih aviona koji, bez vertikalnih stabilizatora i sa zapaljenim motorima, u spiralnoj putanji, poput lista, pada prema tlu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša ambasadorica kod Mojmire: 'Trump me nije iznenadio, ali bojim se eskalacije - iduća je Kuba'

IranIzraelEpski GnjevSadKuvajt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx