Cure snimke obaranja američkih aviona, jedna stvar bila je presudna za spas pilota

Snimka na kojoj se navodno prvi put može vidjeti obaranje triju američkih borbenih aviona iznad Kuvajta počela je kružiti društvenim mrežama. Obaranje aviona F-15E Strike Eagle dogodilo se u ponedjeljak, trećeg dana američkog napada na Iran.

Zrakoplove je oborio pilot kuvajtskog borbenog zrakoplova F/A-18 Hornet. Tri zrakoplova su oborena s tri projektila, a nagađa se da je riječ o projektilima AIM-9 Sidewinder, piše WSJ.

THIS IS BIG: A Kuwaiti F/A-18 fighter jet shot down a USAF F-15E jet in a close-range fight with what appears to be AIM-9 Sidewinder air-to-air missile on March 2.



It appears the Kuwaiti pilot either intentionally shot down the U.S. jet or made a very serious mistake.



The… pic.twitter.com/PMe6cerMBi

Članovi posada oborenih američkih zrakoplova, njih šestero, preživjeli su incident do kojeg je došlo, tvrdi se u medijima, zbog „zaglušujuće” situacije na nebu koju su stvorili iranski dronovi u zračnom prostoru Kuvajta te mnoge druge letjelice.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent "friendly fire" incident involving the U.S. Air Force. pic.twitter.com/GQvryfJ4C4

Kako su piloti preživjeli?

Pilot američkog borbenog aviona sigurno se katapultirao. Svemu svjedoči i snimka koja se u međuvremenu pojavila na društvenim mrežama. Snimljen je, naime, kako leži u prtljažniku lokalaca.

BREAKING:



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis pic.twitter.com/XhIZK5rUTW

Činjenica da su avioni oboreni projektilima zrak-zrak, a ne djelovanjem sustava protuzračne obrane sa zemlje (a čiji projektili u pravilu imaju veću bojnu glavu), dijelom objašnjava kako je posada preživjela obaranje, smatra urednik portala The War Zone, Tyler Rogoway.

Ranije se na društvenim mrežama pojavila snimka spomenutog obaranja američkih zrakoplova na kojoj se moglo vidjeti jednog od tih aviona koji, bez vertikalnih stabilizatora i sa zapaljenim motorima, u spiralnoj putanji, poput lista, pada prema tlu.

