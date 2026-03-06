Povlače se jagode s polica trgovina: Sadrže povišene razine pesticida

'USRED UDARA NA IRAN' /
Šprajc razotkrio najprecizniji opis vojnog roka: 'Anušić je to dobro tempirao'
Dobavljač je Agrosprint Zrt. Mađarska, a u maloprodaju stavlja SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb
Zbog povišene razine pesticida bifenazata Državni inspektorat RH izvijestio je kako SPAR Hrvatska d.o.o.. Zagreb iz predostrožnosti opoziva smrznuti proizvod JAGODE S-BUDGET.
Riječ je o proizvodu u pakiranju od jednog kilograma, oznake EAN kod 5999139404603, svih rokova trajanja.
Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom https://www.spar.hr/povlacenje-proizvoda.