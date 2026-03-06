FREEMAIL
Povlače se jagode s polica trgovina: Sadrže povišene razine pesticida

Povlače se jagode s polica trgovina: Sadrže povišene razine pesticida
Foto: Ilustracija: Shutterstock

Dobavljač je Agrosprint Zrt. Mađarska, a u maloprodaju stavlja SPAR Hrvatska d.o.o. Zagreb

6.3.2026.
21:52
Hina
Ilustracija: Shutterstock
Zbog povišene razine pesticida bifenazata Državni inspektorat RH izvijestio je kako SPAR Hrvatska d.o.o.. Zagreb iz predostrožnosti opoziva smrznuti proizvod JAGODE S-BUDGET.

Riječ je o proizvodu u pakiranju od jednog kilograma, oznake EAN kod 5999139404603, svih rokova trajanja. 

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom https://www.spar.hr/povlacenje-proizvoda.

