Stiže udar na džepove vozača: Nove procjene su još gore, a Vlada ima dvije opcije

Nakon što smo jučer izvijestili o mogućem značajnom rastu cijena goriva od utorka, nove procjene pokazuju da bi poskupljenje moglo biti još izraženije. Prema trenutačnim izračunima, puni spremnik dizela mogao bi biti skuplji za oko 11,5 eura u odnosu na ovaj tjedan.

Premijer Andrej Plenković poručuje da će intervenirati. Ali vrlo brzo morat će odlučiti što će i s poremećajem na tržištu plina i struje

"Ukoliko procijenimo da je rast cijena goriva toliko velik da zahtjeva intervenciju, mi ćemo intervenirati. Nemam što dodati osim onog što sam rekao jučer, pa ćete nam dopustiti još konzultacije. Reagirat ćemo, ali to neće biti danas, neće biti sutra, nego će biti u ponedjeljak", rekao je premijer.

I gorivo i plin

Današnja računica Agencije za ugljikovodike prije zatvaranja burzi pokazuje da bi od utorka na benzinskim postajama dizel trebao poskupjeti 23 centra, što je poskupljenje prosječnog spremnika od 50 litara za 11 i pol eura. Dok bi benzin trebao poskupjeti 8 centi, odnosno 4 eura po spremniku.

Poremećaji su i na tržištu plina, o čemu govori direktor Gradske plinare Zagreb – Opskrba, Jeronim Tomas: "Svjedoci smo da cijene rastu. To je nekakvih 60 do 70 posto rast cijena. Prije tjedan dana je bila 30-ak eura po megavatsatu, sad je 50-ak eura po megavatsatu". Gradska plinara Zagreb Opskrba ima 190 tisuća kupaca. Računi im neće rasti, poručuje Tomas.

"Cijene su sigurne i stabilne za građanstvo do 1. listopada ove godine. Nakon toga se cijene formiraju na temelju međunarodnih kretanja na tržištu plina", kaže šef GPZO-a Tomas. Pitali smo ga i što je s poduzetnicima, na što odgovara: "Naš prioritet je poštivanje ugovorne obveze prema poduzetnicima i bit će sukladno ugovorima isporučen plin".

Što kažu iz HEP-a?

U HEP-u pak poručuju da je zbog ograničenih isporuka LNG-a na međunarodnom tržištu došlo do poremećaja veleprodajnih tržišta i plina i električne energije. Hoće li do rasta cijena doći, nisu direktno odgovorili.

Već naveli da je njihova struja među najjeftinijima u EU-u i da će po tom pitanju i dalje surađivati s Vladom.

"HEP je planiranjem i optimiranjem vlastite proizvodnje te pravovremenom nabavom na tržištu, za svoje kupce osigurao dovoljne količine električne energije u narednom razdoblju, te se ne očekuju problemi u opskrbi kupaca", poručili su iz HEP-a.

Vlada je planirala ukinuti subvencije na struju i plin od 1. travnja. Njihova računica kaže da prosječno kućanstvo ima 8 cijelih 8 posto niže račune za struju od tržišnih cijena, što je godišnja ušteda od 53 eura.

Što se tiče plina, Vlada tvrdi da je cijena 8 posto niža, što je ušteda za prosječnu hrvatsku obitelj 48 eura na godinu.

Analitičar Mladen Vedriš kaže da će Vlada i dalje intervenirati kako ne bi potpirila inflaciju: "To bi bilo negdje red veličina za krizno razdoblje 200 milijuna eura smanjenoga prihoda. Vlada između dvije situacije, od kojih ni jedna nije komforna, mora birati, neću reći manje loše, nego okolnostima primjerenije rješenje".

A HERA?

Pitali smo u Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju hoće li i na koji način intervenirati. Dali su nam objašnjenje koja je njihova uloga u formiranju cijene električne energije i plina:

HERA kontinuirano prati kretanja na veleprodajnim tržištima plina te će u okviru svojih ovlasti, ukoliko bude potrebno, pravovremeno reagirati kroz regulatorni okvir, u pogledu formiranja cijene za razdoblje nakon 30. rujna 2026., a s ciljem očuvanja stabilnosti sustava i zaštite krajnjih kupaca kategorije kućanstvo kao najosjetljivije skupine potrošača.

HERA ne određuje cijene električne energije za kućanstva ni za poduzetništvo. HERA određuje krajnje cijene električne energije samo za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo koji nisu odabrali tržišnog opskrbljivača. HERA će ubrzo pokrenuti javno savjetovanje za Metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, budući da je važeća Metodologija neprimjenjiva uslijed prestanka rada mađarske burze HUDEX.