FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U NOĆNOM KLUBU /

Dojava o bombi prekinula koncert Dragane Mirković u Splitu

Dojava o bombi prekinula koncert Dragane Mirković u Splitu
×
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dragana Mirković jedna je od najpoznatijih folk pjevačica s prostora bivše Jugoslavije. Karijeru je započela još osamdesetih godina, a tijekom desetljeća izgradila je status jedne od najvećih zvijezda regionalne glazbene scene

7.3.2026.
9:50
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Koncert srpske folk zvijezde Dragane Mirković  (58) sinoć je nakratko prekinut u noćnom klubu u centru Split nakon što je nešto iza ponoći zaprimljena anonimna dojava o bombi. Kako piše Dalmatinski portal, klub u Marmontovoj ulici odmah je evakuiran, a na teren je izašla policija koja je pregledala prostor.

“Odmah po dojavi izašli smo na intervenciju. Prostor je pregledan te je utvrđeno kako je riječ o lažnoj dojavi. Klub je s radom nastavio već u 1.15 sati”, potvrdila je glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila tko stoji iza lažne dojave.

Dojava o bombi prekinula koncert Dragane Mirković u Splitu
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Jedna od najvećih folk zvijezda regije

Inače, Dragana Mirković jedna je od najpoznatijih folk pjevačica s prostora bivše Jugoslavije. Karijeru je započela još osamdesetih godina, a tijekom desetljeća izgradila je status jedne od najvećih zvijezda regionalne glazbene scene. Publika je pamti po brojnim hitovima poput “Umirem majko”, “Pitaju me u mom kraju”, “Plači zemljo” i “Do poslednjeg daha”.

S karijerom dugom preko tri desetljeća, prodala je milijune albuma, a javnost je zna i kao vlasnicu televizije “DM Sat”. 

Također, prije dvije godine našla se u središtu pažnje javnosti i medija kad se doznalo za njezin razvod od poduzetnika Tonija Bijelića s kojim je provela 25 godina. Par koji je godinama slovio za jedan od najstabilnijih na sceni, šokirao je otkrivši kako je njihovoj ljubavi došao kraj. 

Ono što je posebno privuklo pažnju bila je podjela imovine s obzirom na to da Dragana slovi kao jedna od najimućnijih osoba s regionalne scene, a stranica "Net Worth Celebrities" procijenila je da njeno bogatstvo iznosi približno 100 milijuna američkih dolara.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša ambasadorica kod Mojmire: 'Trump me nije iznenadio, ali bojim se eskalacije - iduća je Kuba'

Dragana MirkovićSplit
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx