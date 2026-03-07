Dojava o bombi prekinula koncert Dragane Mirković u Splitu

Koncert srpske folk zvijezde Dragane Mirković (58) sinoć je nakratko prekinut u noćnom klubu u centru Split nakon što je nešto iza ponoći zaprimljena anonimna dojava o bombi. Kako piše Dalmatinski portal, klub u Marmontovoj ulici odmah je evakuiran, a na teren je izašla policija koja je pregledala prostor.

“Odmah po dojavi izašli smo na intervenciju. Prostor je pregledan te je utvrđeno kako je riječ o lažnoj dojavi. Klub je s radom nastavio već u 1.15 sati”, potvrdila je glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila tko stoji iza lažne dojave.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Jedna od najvećih folk zvijezda regije

Inače, Dragana Mirković jedna je od najpoznatijih folk pjevačica s prostora bivše Jugoslavije. Karijeru je započela još osamdesetih godina, a tijekom desetljeća izgradila je status jedne od najvećih zvijezda regionalne glazbene scene. Publika je pamti po brojnim hitovima poput “Umirem majko”, “Pitaju me u mom kraju”, “Plači zemljo” i “Do poslednjeg daha”.

S karijerom dugom preko tri desetljeća, prodala je milijune albuma, a javnost je zna i kao vlasnicu televizije “DM Sat”.

Također, prije dvije godine našla se u središtu pažnje javnosti i medija kad se doznalo za njezin razvod od poduzetnika Tonija Bijelića s kojim je provela 25 godina. Par koji je godinama slovio za jedan od najstabilnijih na sceni, šokirao je otkrivši kako je njihovoj ljubavi došao kraj.

Ono što je posebno privuklo pažnju bila je podjela imovine s obzirom na to da Dragana slovi kao jedna od najimućnijih osoba s regionalne scene, a stranica "Net Worth Celebrities" procijenila je da njeno bogatstvo iznosi približno 100 milijuna američkih dolara.

