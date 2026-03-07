Kakva ljepotica! Kći Gorana Višnjića s krunom na glavi prošetala špicom, svi su gledali u nju

Subotnje jutro u Zagrebu bilo je rezervirano za šetnju zagrebačkom špicom, a brojne poznate osobe iskoristile su priliku za uživanje u sunčanoj šetnji centrom grada. Među njima se našla i Kraljica Hrvatske 2025., Lana Lourdes Rupić (18), koja dolazi iz Šibenika.

Kći poznatog glumca Gorana Višnjića, osim što je oduševila prolaznike svojom pojavom, izmamila im je i osmijeh na lice. Sudeći po fotografijama, Lana je dijelila ruže prolaznicima, stvarajući tako čaroliju u srcu Zagreba.

Inače, Lana Lourdes Rupić kći je hrvatskog glumca Gorana Višnjića i Mirele Rupić. Rođena je 2007. godine, a javnosti je postala poznata nakon što je otkriveno da je Višnjić njezin otac, što je u to vrijeme izazvalo veliku medijsku pozornost.

Iako je početak priče bio obilježen skandalom i napetim odnosima među odraslima, s godinama su se situacija i obiteljski odnosi smirili. Višnjić je priznao očinstvo i danas ima odnos s Lanom, s kojom se povremeno pojavljuje u javnosti i na društvenim mrežama. Prihvatila ju je i njegova supruga Eva Višnjić, što su obje strane više puta potvrdile.

Lana je odrasla uglavnom izvan fokusa javnosti. Poznato je da se u djetinjstvu suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima povezanim s autoimunom bolešću, no stanje joj se s vremenom stabiliziralo, a danas vodi zdrav život.

