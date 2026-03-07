FREEMAIL
ANTE GIGANTE /

Fantastični Budimir zabio u nadoknadi i donio remi Osasuni nakon lude utakmice

Fantastični Budimir zabio u nadoknadi i donio remi Osasuni nakon lude utakmice
Foto: Cordon Press/Sipa USA/Profimedia

Budimir je odigrao cijelu utakmicu za Osasunu koja je ostala deseta na ljestvici

7.3.2026.
16:08
Hina
Cordon Press/Sipa USA/Profimedia
Nogometaši Mallorce vodili su do 89. minute 2-0 kod Osasune u dvoboju 27. kola španjolske La Lige, ali utakmica je završila bez pobjednika 2-2.

Najbolji gostujući igrač bio je Muriqi, drugi najbolji strijelac La Lige, koji je postigao oba pogotka za goste. U 35. minuti je doveo Mallorcu u vodstvo, dok je u 61. odlično prevario dvojicu suparničkih igrača pri ulasku u domaći šesnaesterac te je plasirao loptu u mrežu za 2-0.

Do kraja dvoboja Osasuna je napadala, a od 73. minute je imala igrača više nakon isključenja Virgilija. Snage su se na terenu izjednačile u 81. minuti kada je zbog nesmotrenog gaženja crveni karton dobio domaći igrač Raul Garcia. U završnici je Mallorca prosula dva boda i to nakon što je Kike Barja u 89. smanjio na 1-2, dok je hrvatski napadač Ante Budimir u 94. minuti lijepo prevario jednog suparničkog igrača, a potom mirno naciljao kut gostujućih vrata za konačnih 2-2. Bio je to trinaesti prvenstveni gol Budimira ove sezone. Gol OVDJE

Budimir je odigrao cijelu utakmicu za Osasunu koja je ostala deseta na ljestvici, dok je Mallorca i dalje u zoni ispadanja, na 18. mjestu.

U nedjelju će se za prvenstvene bodove boriti Villarreal - Elche, Getafe - Betis, Sevilla - Rayo Vallecano i Valencia - Alaves, dok se za kraj u ponedjeljak sastaju Espanyol - Oviedo.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Lionel Messi zajedno u Bijeloj kući: Američki predsjednik pružio pravu predstavu

Ante BudimirOsasunaLa Liga
