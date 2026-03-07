Arsenal teškom mukom pobjedio trećeligaša Mansfield i prošao dalje

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici Premier lige, izborili su plasman u četvrtfinale FA kupa nakon gostujućeg slavlja 1-2 kod Mansfielda, trenutačno 16. momčadi engleske treće lige.

U uvodnih dvadesetak minuta bolji je bio trećeligaš Mansfield, ali u pogodak nije pretvorio nekoliko vrlo dobrih prilika. Kazna je uslijedila u 41. minuti kada je Madueke vrlo lijepo naciljao domaću mrežu i doveo Arsenal u vodstvo.

Odmah na startu drugog dijela Mansfield je izjednačio, a za delirij na stadionu zaslužan je bio strijelac Evans nakon pogreške Arsenalove obrane. Do kraja susreta uslijedili su napadi Arsenala i pogodak Ezea u 66. minuti za prolaz dalje.

Liverpool je kao prvi izborio četvrtfinale nakon što je u petak svladao Wolverhampton u gostima s 3-1.

