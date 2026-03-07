FREEMAIL
NE CVATE CVIJEĆE /

Prvi čovjek Lokomotive: 'Dinamo ne želi surađivati s nama, a Boban me ignorira'

Prvi čovjek Lokomotive: 'Dinamo ne želi surađivati s nama, a Boban me ignorira'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Mislim da je Lokomotiva, osim za sebe, puno napravila i za Dinamo i za hrvatski nogomet. Jer Dinamo uvijek ima dobre igrače koji se mogu razviti tu u Zagrebu

7.3.2026.
14:11
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Prvi čovjek Lokomotive i član Izvršnog odbora HNS-a Božidar Šikić, gostovao je u emisiji Sport nedjeljom kod Ante Breka. Emisija će se emitirati sutra, ali su s MaxTV-a pustili jedan od zanimljivijih isječka kao najavu.

U tom se isječku Šikić pobunio kako su odnosi između Dinama i Lokomotive zahladili odkako je u Dinamu došlo do demokratizacije:

"Odnos je zatamnjen. Iako ja uvijek imam isti odnos. Međutim, Dinamo smatra da ne treba surađivati s Lokomotivom, ili smatra da to možda nije dobro. Ja ne vidim zbog čega, nije mi jasan razlog. Mislim da je Lokomotiva, uz to što je sebi radila, napravila je puno i za Dinamo i za hrvatski nogomet. Jer Dinamo uvijek ima dobre igrače koji se mogu razviti tu kod kuće, a ne na primjer u Vukovaru. I tu nitko nije bio oštećen", izjavio je Šikić koji kao mogući razlog za takav stav Dinama naveo je i osobni odnos. "Razlog? Boban možda mene osobno ne doživljava. Ili me ne želi doživjeti. Ali ne znam zbog čega"

POGLEDAJTE VIDEO: Andrijašević: 'Ako toliko godina kaskaš, nije stvar sreće, već sigurno nešto ne funkcionira'

DinamoLokomotivaBožidar ŠikićZvonimir Boban
