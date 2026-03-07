Ovo su prijedlozi Dinamova četvrta dresa: Kako vam se sviđaju?

Dinamo je prije više od mjesec dana najavio "nešto neviđeno". Ubrzo je obavijest što je to - četvrti dres koji su napravili navijači.

Svoj je prijedlog mogao poslati svatko, pa tako ih je bilo 858, a stručni žiri odabrao je najboljih 32. Sada su na redu Dinamovi navijači, to jest svi oni sa članskom iskaznicom koji će u četiri krugova odabrati najboljeg, odnosno četvrti dres Dinama za sezonu 2026./27.

Među žirijem koji je birao 32 finalista našli su se Siniša Bogdanović – voditelj katedre dizajna na Sveučilištu Algebra Bernays, Ivana Omazić – modna dizajnerica s iskustvom u Célineu, Pradi i Jil Sanderu, Dubravko Ivaniš Ripper – dizajner prvog četvrtog dresa u povijesti GNK Dinamo, Ivan Kelava – legendarni vratar GNK Dinamo i Alen Szabo – voditelj odjela multimedije u GNK Dinamo

Važno je napomenuti da je ovo četvrti dres. Dakle Dinamo će i dalje imati plavi dres u većini utakmica, a ovaj će služiti samo za određena gostovanja i rijetke utakmice kada se druge varijante ne mogu koristiti.

