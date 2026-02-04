Veterinari upozoravaju: Zima može prikriti ozbiljan zdravstveni problem kod psa

Veterinari pozivaju vlasnike pasa da ove zime pažljivo promatraju svoje četveronožne prijatelje, upozoravajući kako snijeg, led i niske temperature mogu prikriti rane znakove upozorenja na artritis. Štoviše, kraće i manje redovite šetnje tijekom hladnog i lošeg vremena mogu dodatno otežati razlikovanje reagira li vaš pas jednostavno na hladnoću ili se bori s bolnim zglobovima.

Pseći artritis, poznat i kao degenerativna bolest zglobova ili osteoartritis, obično se razvija polako tijekom više godina. Češći je kod starijih pasa, a tipično je uzrokovan prirodnim procesom starenja koji dovodi do trošenja zglobova i trenja između kostiju. Ove promjene u zglobovima mogu uzrokovati oticanje, upalu i bol.

Zašto je zimi teže uočiti problem

Stručnjaci za pse upozoravaju da sezonske promjene mogu otežati prepoznavanje razlike između pasa koji su jednostavno postali lijeni zbog hladnoće i onih koji pate od bolova u zglobovima. Tijekom zimskih mjeseci, psi se prirodno mogu usporiti kako se dani skraćuju, a pločnici postaju skliski. Ova smanjena aktivnost može uzrokovati ukočenost zglobova, osobito kod pasa koji već žive s artritisom.

Niske temperature također mogu uzrokovati zgušnjavanje tekućine za podmazivanje unutar zglobova, zbog čega se kretanje može činiti ograničenijim. To također može dovesti do ukočenosti i krutosti zglobova, uzrokujući nelagodu za psa. Budući da ljubimci često postaju manje aktivni tijekom zime, rani znakovi zdravstvenih problema mogu se pogrešno protumačiti kao normalno sezonsko ponašanje.

Savjeti stručnjaka za lakšu zimu

Kako bi podigla svijest o ovom problemu, tvrtka za prirodnu hranu za pse Green Pantry udružila je snage s registriranom veterinarskom tehničarkom Stacey Brook kako bi istaknula simptome koje vlasnici kućnih ljubimaca ne bi smjeli ignorirati u hladnijim mjesecima.

Brook objašnjava koji su znakovi artritisa kod pasa i kako hladno vrijeme utječe na njih: "Zima može biti teška za pse s artritisom, ali male, promišljene promjene mogu napraviti veliku razliku. Nježno zagrijavanje mišića koji podržavaju zglobove prije vježbanja pomaže pripremiti ukočena tijela za pokret, dok umjerena aktivnost praćena mirnim, nježnim hlađenjem podržava oporavak."

Ona također naglašava važnost sprječavanja iznenadnih poskliznuća i padova, jer oni mogu pogoršati artritis i bolove u zglobovima. Preporučuje korištenje tepiha na skliskim podovima i održavanje noktiju podrezanima kako bi se poboljšalo prianjanje i stabilnost. Brook predlaže korištenje povišenih zdjelica za hranjenje kako bi se smanjio napor tijekom obroka, a nudi i savjete za pomoć psima koji se teško kreću.

"Nemojte se bojati pružiti ruku pomoći ako vaš pas ima problema s ustajanjem, penjanjem uz stepenice ili skakanjem u automobil, i zapamtite da je vaš veterinar tu da pomogne. Ako se čini da se vaš pas muči, posjet veterinaru može pružiti daljnju podršku i priliku za razgovor o lijekovima i planovima liječenja", dodaje.

Dodatna njega za sve pse tijekom hladnoće

Čak i ako vaš pas nema problema sa zglobovima, ovi vrhunski savjeti mogu pružiti vašim voljenim četveronožnim prijateljima dodatnu njegu tijekom hladnijih mjeseci, prenosi Mirror.

Pasmine s kratkom dlakom i osjetljivom kožom, poput hrtova, svakako trebaju zimsku jaknu koja će im pružiti ključnu toplinu. Kaputići također mogu biti vodootporni, štiteći ih tijekom kišnih šetnji. Iako se može činiti neobičnim, nanošenje tankog sloja vazelina na njušku i jastučiće na šapama prije izlaska van može biti korisno, osobito ako su skloni ispucanoj i suhoj koži.

Osigurajte psu toplo mjesto za spavanje s dodatnim dekama, smješteno dalje od propuha. Umjesto jedne duge šetnje, odlučite se za kraće i češće izlaske. Nemojte potpuno izbaciti šetnje, jer je vježba izvrstan način za održavanje gipkosti zglobova. Na kraju, možete ih počastiti i toplim obrokom tako da u njihovu omiljenu hranu umiješate žlicu tople vode.

Veterinari naglašavaju da je potrebno provjeriti sve trajne promjene u kretanju ili ponašanju, jer brza intervencija može pomoći u upravljanju simptomima i održati pse ugodno smještenima tijekom hladnijih mjeseci.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke