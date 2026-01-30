Psić strpljivo čekao svog vlasnika, no ostao napušten: Video pokrenuo lavinu reakcija

Priča o psiću Furbyju dirnula je ljubitelje životinja diljem svijeta. Ovaj maleni pas pronađen je napušten u parku u Houstonu, a uz njega su bili ostavljeni samo njegov krevetić i dekice.

Njegov zbunjen i tužan pogled, zabilježen u videu koji je postao viralan, potaknuo je lavinu reakcija i stotine ponuda za udomljavanje, piše Daily Star.

#fosteringsaveslives #rescuedog #houstontx #houston ♬ Paper Birds (3 min) - Jordan Halpern Schwartz @bristexastails Today I went to experience a new side of rescue. I’ve picked up many strays over the past decade but I’ve never gone street feeding. A good friend let me join her on her route and this baby is the very first dog we came upon. He was dumped with his bed and water bowl at a very popular dumping site. I’m so thankful @Pippy's Pals said yes let’s take him because I can’t imagine what the streets are like for a dog who is so young and unaware of how to survive on his own. We will never know why his owner decided to dump him but he’s safe now and is going to live a great life from here on out! 🥹 We will be fostering him and once he has completed his vetting and is neutered he will be available for adoption! #adoptdontshop

Prizor koji slama srce

Spasilački tim iz Houstona pronašao je psića, a priču je na TikToku podijelila jedna žena, koja je opisala kako se prvi put pridružila akciji hranjenja napuštenih životinja na ulici. Upravo je Furby bio prvi pas kojeg su toga dana susreli.

"Danas sam doživjela novu stranu spašavanja životinja. U proteklih deset godina spasila sam mnogo pasa lutalica, ali ovo je bio prvi put da sam se pridružila ruti usmjerenoj na izravnu pomoć životinjama na ulici. Dobra prijateljica me pozvala da joj se pridružim, a prvi pas na kojeg smo naišle duboko me dirnuo", napisala je u objavi koja je postala viralna.

"Ovaj slatki psić pronađen je napušten na popularnom mjestu za ostavljanje životinja, zajedno sa svojim krevetom i zdjelicom za vodu. Srceparajuće je i pomisliti zašto bi netko napustio tako mlado štene koje uopće ne zna kako preživjeti samo", dodala je. U videu se vidi maleni Furby kako sjedi pokraj svojih stvari, s izrazom zbunjenosti i tuge na licu, kao da se dvoumi treba li čekati vlasnika ili krenuti u potragu za njim.

Ponude za udomljavanje

Nakon što je njezina prijateljica uzela psića na sigurno, video je izazvao snažne emocionalne reakcije gledatelja. Mnogi su ostali zgroženi činom osobe koja ga je ostavila.

"Ostao je na tom mjestu jer ga je vlasnik tamo ostavio. Vjerojatno je mislio da će se vratiti. Plače mi se kad pomislim na to", napisao je jedan korisnik. Drugi su bili još oštriji: "Mrzim ljude. Jadan", dok je treći komentator dodao: "Izgledao je tako tužno". Mnogi su se pitali kako netko može napustiti to nedužno stvorenje.

Priča je ipak dobila sretan završetak. Kako je objavljeno, Furbyjeva sreća dramatično se preokrenula nabolje. Ubrzo nakon spašavanja, pronašao je svoj dom i dobio priliku za novi početak.

Centar za spašavanje podijelio je radosnu vijest, objavivši: "Furby je kod kuće!". Otkrili su da su primili više od 200 prijava za udomljavanje, no znali su da Furbyju treba nešto posebno.

"S više od 200 prijava bio je vrlo popularan dečko, ali znali smo što mu treba: lokalna obitelj sa samopouzdanim psom koji bi Furbyju mogao pomoći u snalaženju u svijetu", pojasnili su iz centra.

Furby se sada odlično prilagodio novom domu, a iz centra ne kriju oduševljenje: "Toliko mu je dobro u njegovom domu i presretni smo zbog ove sjajne obitelji!".

