Stručnjak za Formulu 1 razotkrio testiranja u Bahreinu: Tko može šokirati na startu sezone?

Formulu 1 pratimo s posebnim zanimanjem, a s početkom nove sezone sve oči okrenute su prema testiranjima u Bahreinu i predstojećem prvom Grand Prixu u Australiji. Da bismo dobili pravu sliku o trenutnom stanju momčadi, njihovoj spremnosti i tko bi mogao iznenaditi, razgovarali smo s legendarnim F1 komentatorom i stručnim analitičarom, Ivicom Blažičkom.

Blažička je kroz godine stekao reputaciju jednog od najpouzdanijih i najupućenijih stručnjaka Formule 1, sa naših prostora, poznatog po preciznoj analizi bolida, strategija i vozača. Otkrio nam je u razogovoru što su testiranja u Bahreinu pokazala, tko trenutno dominira, a tko skriva svoje prave karte, te daje zanimljiv uvid u to što možemo očekivati na prvom Grand Prixu sezone.

Od detalja o pouzdanosti motora i performansama top vozača, do toga koje momčadi bi mogle iznenaditi i potegnuti izvan očekivanih okvira, Blažičko nam je otvoreno objasnio sve što vrijedi pratiti prije nego što se svjetska elita ponovno okupi na stazi.

Testiranja u Bahreinu su iza nas, a sve su oči sada uprte u Australiju. Mnogi kažu da su iste četiri momčadi kao i prošle sezone ponovno na vrhu. Slažete li se s tim i koja vam od njih trenutačno djeluje najozbiljnije?

Rezultati iz Bahreina upućuju na to da ćemo vjerojatno ponovno gledati iste četiri momčadi s vrha prošle sezone na vrhu i ove godine, barem prema onome što smo vidjeli na testiranjima. No, tko je među njima najbolji, jako je teško reći. Nakon prvog tjedna testiranja pojavila se priča da Mercedes možda prikriva svoje stvarne mogućnosti. S druge strane, Leclerc je u dva testa u Bahreinu imao čak pet ili šest vremena među deset najbržih, što je ozbiljan pokazatelj Ferrarijeve forme. Pitanje je može li Ferrari odmah na početku biti tako konkurentan.

McLaren je, primjerice, odvozio najviše krugova, više od 800, bez većih tehničkih problema. To sugerira da imaju vrlo pouzdan motor, što je posebno važno jer su pogonske jedinice nove i uvijek je neizvjesno kako će se ponašati u uvjetima utrke. Red Bull je također tu negdje. Kod Mercedesa se najprije govorilo o problemima s motorom, ali ta je priča nakon drugog testa naglo utihnula. Ipak, nisu imali vrhunska vremena. Antonelli je bio u Top 10, Russell nije, ali treba naglasiti da je najbrže vrijeme u Bahreinu ove godine dvije sekunde sporije od prošlogodišnjeg pole positiona. To znači da još uvijek ima puno nepoznanica.

Kad već spominjete nepoznanice, vratimo se malo na prijašnje sezone. Iako smo rekli da su iste četiri momčadi u vrhu, postoji li možda neka žal što na prvu nećemo vidjeti iznenađenje poput Brawna 2009.? Ili mislite da do Australije još neka momčad može izvući nešto novo, a da to do sada nismo vidjeli, barem od onih koji nisu u Top 4?

Teško. Mislim da je premalo vremena da bi netko napravio ogroman skok. Razlike su velike, po nekoliko sekundi zaostatka. Osim ako netko nije jako dobro skrivao svoje stvarne mogućnosti, ali u to ne vjerujem.

Možda netko poput povijesno popularnih momčadi poput Williamsa, koji iako nisu nastupali u Barceloni, naveli kako je ovo 'njihova godina'?

Williams je povijesna momčad koja uvijek izaziva simpatije, pa tako i moje. Volio bih da budu u krugu momčadi koje mogu napraviti nešto više. Međutim, imali su najmanji broj odvoženih krugova i najviše problema. Spominjala se i gotovo nestvarna situacija kod Astona, kako je rekao Adrian Newey, da Hondin motor ne puni bateriju ni do minimalnih 250 kilovata, a kamoli do maksimalnih 350.

Mislite li da činjenica da je Lance Stroll sin vlasnika momčadi utječe na percepciju njegove kvalitete? Je li se profilirao kao pravi vozač Formule 1?

Lance Stroll povremeno može odvesti vrlo dobru utrku, ali jednostavno – nije to to.

Ako se prebacimo na ostale vozače – imamo Lewisa Hamiltona, koji je već u ozbiljnim godinama i cilja osmu titulu. Tu je Max Verstappen, zatim Lando Norris, George Russell koji je sada vozač broj jedan u Mercedesu i sigurno želi napasti naslov. Ako u jednadžbu uključimo i bolide, tko po vama može konkurirati za pojedinačnu titulu? Hoćemo li ponovno gledati isti trojac na vrhu ili je još rano za takve prognoze?

Ne znam. Ako gledamo ono što se događalo u Bahreinu, onda, primjerice, imamo na vrhu Charlesa Leclerca. Spomenuo sam – od deset najbržih vremena imao je pet, možda čak i šest najbržih krugova.

Tu je i Oscar Piastri, drugi najbrži čovjek, vozač s takozvanim „killer instinktom“. Mogli bismo dugo razgovarati o načinu na koji je prošle godine u drugom dijelu sezone pao u poretku.

Max Verstappen je, po meni, u ovom trenutku najbolji vozač na gridu. Ako Ferrari bude brz kao što je bio u Bahreinu, a vjerojatno hoće, ali i ako bude pouzdan, što kod Ferrarija često nije bio slučaj, onda će biti vrlo zanimljivo. Čini se da u ovom trenutku imaju najbolje riješeno pitanje punjenja baterije. U toj testnoj startnoj proceduri Lewis je iz prvog zavoja krenuo kao metak.

Tu su, dakle, Lewis, Max, Charles Leclerc i George Russell. Vidjet ćemo je li Mercedes na drugom testu u Bahreinu ipak nešto skrivao, što mnogi misle da jest. Čeka nas zanimljiv period.

