Blažičko uzdahnuo: 'Eh, od 1986. se svašta promijenilo'

"Formula 1 se promijenila jako od doba kad sam ja počinjao, pa do danas. Od 1986, ali dobro. Promjena je ogromna. Formula je doživjela, pogotovo posljednjih nekoliko godina, ogromnu transformaciju. Nekad je to bila priča koja se fokusirala isključivo na TV prava. Bernie Ecclestone je čovjek koji je to držao silno konzervativno", riječi su legendarnog komentatora Ivana Blažička u uvodnoj emisiji na RTL-u uoči prve utrke Formule 1 u novoj sezoni.