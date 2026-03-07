Pazite čiju je snimku Šprajc pustio u emisiji: 'Ljudi moji, ja sam se usr**a!'

'RATNA REPORTERKA' /

Mnogi kažu kako se s ratom protiv Irana sve mijenja. Kakve će te promjene biti još ćemo vidjeti ali već sad je razvidno da se recimo potpuno promijenio pristup ratnom izvještavanju.

Nekad bi glavni urednik na ratište slao ratne reportere i snimatelje, oni bi tražili lokalnog fixera, satelitsku vezu, smještaj, ovo-ono uglavnom mnogo kompliciran proces. A danas urednik dnevnika treba zaskrolati po TikToku ili Instagramu, vidjeti koji je influencer najbliži ratištu i ravno u program.

Blagodat ovog rata je što su svi influenceri blizu ratištu. U Dubaiju i Abu Dhabiju ima ih na lopate. Mogu napuniti deset sati programa. Pa se jedan javlja iz rezidencijalne četvrti, drugi s Palminog otoka, treći iz infinity poola na vrhu Burj al Araba. Novinarstvo u svom najboljem izdanju. I uopće se ne zezam, reporteri novog doba vjerno prate razvoj situacije na terenu, dočaravaju okolnosti rata, poznaju dobro raspored i naoružanje sukobljenih strana i što je u ratnom novinarstvu jako važno ne bježe od osobnih emocija.

'Ratna reporterka' Anja Todorović

Poput recimo ratne reporterke Anje Todorović. "Dešava se da je došlo do rata između Amerike i Irana i sve ide ovdje preko Dubaija i Abu Dabija, i onda se te rakete, ratni avioni, sudaraju na nebu i dolazi do eksplozije. I onda ovdje čujemo non stop eksploziju i detonaciju i tresu se prozori. Mnogo je strašno, ne znam kako da vam opišem", govori influencirca Anja na snimci.

"Ljudi, puklo je gore, ljudi puši se, puca... Ljudi ja sam se usr**a, stanite da vidim gdje ću", dodaje Anja.

Evo to je to, kakva Mirjana Rakić i njezine analize. Rakete lete pa se sudaraju, pa se tresu prozori i ja sam se usr**a.'RATNA Što ti treba više da bi znao kakvo je sranje na ratištu. Tko se na ratištu nije u**o, na ratištu nije ni bio.

Više pogledajte u našem videu