FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA ERA /

Povratak Formule 1 oduševio fanove iz Hrvatske: 'Dosta dobar način da se iskoristi nedjelja'

Nova era Formule 1 spektakularno je počela na stazi Albert Park u Melbourneu.

Pod utjecajem novih tehničkih pravila - prvi treninzi sezone dali su obrise poretka.

No, sve je i dalje otvoreno, a uzbuđenje pred utrku raste među stotinama milijuna obožavatelja, pa tako i u Hrvatskoj, gdje se Formula 1 vratila na male ekrane.

"Popodnevne utrke nedjeljom poslije ručka je baš bio gušt pogledati", govori Roko iz Zagreba, dok Eni iz Rijeka kaže: "Uvijek sam se rano dizala i pogledala, to je dosta dobar način da se iskoristi nedjelja ako se mene pita". 

Više pogledajte u našem prilogu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
6.3.2026.
20:26
Nikolina Matošević
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx