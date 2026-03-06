Povratak Formule 1 oduševio fanove iz Hrvatske: 'Dosta dobar način da se iskoristi nedjelja'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NOVA ERA /

Nova era Formule 1 spektakularno je počela na stazi Albert Park u Melbourneu.

Pod utjecajem novih tehničkih pravila - prvi treninzi sezone dali su obrise poretka.

No, sve je i dalje otvoreno, a uzbuđenje pred utrku raste među stotinama milijuna obožavatelja, pa tako i u Hrvatskoj, gdje se Formula 1 vratila na male ekrane.

"Popodnevne utrke nedjeljom poslije ručka je baš bio gušt pogledati", govori Roko iz Zagreba, dok Eni iz Rijeka kaže: "Uvijek sam se rano dizala i pogledala, to je dosta dobar način da se iskoristi nedjelja ako se mene pita".

Više pogledajte u našem prilogu