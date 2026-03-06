FREEMAIL
UZBUĐENJE NA VRHUNCU /

Hrvati otkrili što očekuju od nove sezone Formule 1: 'Raj za oči'

U našoj stalnoj rubrici 'Pitamo vas', čitatelje Net.hr-a pitali smo što očekuju od nove sezone koja se prikazuje na RTL-u i platformi Voyo. Neke od odgovora smo izdvojili.

6.3.2026.
17:33
RTL Danas
Program Formule 1 nastavlja se na svim kanalima RTL-a

Noćas je treći slobodni trening od 2.30 sati, a kvalifikacije od 6.00 – sve na RTL-u 2 i platformi Voyo. Nedjelja je vrhunac. Glavna utrka počinje u 5.00 na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. 

Uoči starta gledajte naš specijal "Formula na RTL-u" s Filipom Brkićem te komentatorima Ivanom Blažičkom i Nevenom Novakom. Reprizu glavne utrke i emisije donosimo u nedjelju u poslijepodnevnim satima. Stoga, budite uz RTL i Voyo i Formulu 1. Nova pravila, novi bolidi i najuzbudljivija sezona u povijesti.

Pitali smo vas 

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", čitatelje Net.hr-a pitali smo što očekuju od nove sezone koja se prikazuje na RTL-u i platformi Voyo. Neke od odgovora smo izdvojili.

Ivan poručuje da "očekuje uzbudljivu i napetu sezonu kao i uvijek", dok Marko kaže da očekuje puno iznenađenja. 

"Puno toga. Raj za oči", navodi Stjepan. "Drago mi je da se prenosi, veliki sam fan Formule", govori Željko

Luka pak ima želju: "Da Ferrari osvoji naslov!"

