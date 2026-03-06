Počela je nova sezona Formule 1! 'Ovaj me vozač najviše iznenadio, a predviđam kaos'

Počeo je prvi vikend Formule 1! U petak smo u Melbourne mogli vidjeti prva dva treninga VN Australije. Charles Leclerc u Ferrariju bio je najbrži na prvom, a Oscar Piastri u McLarenu na drugom treningu.

Što je upalo u oko kreatorici sadržaja F1 Paoli Markek upitali smo je u petak dopodne.

"Definitivno se svi još uvijek pokušavaju snaći u t novim tehničkim uvjetima u bolidima. Imali smo više žutih zastava i virtualnih Safety Carova. Nekolicini vozača je bolid stao, imali su problema s pogonskim jedinicama. Još svi testiraju koliko mogu bolidi. Otprilike sam očekivala tijesnu borbu četiri tima, McLarena, Mercedesa, Red Bulla i Ferrarija pa rezultati treninga nisu iznenađujući.

Foto: Goran Horvatinec

Malo sam podcijenila Isaka Hadjara u drugom Red Bullu, bio je top 10, ostavio je dobar dojam i možda se nešto promijenilo u tom kontroverznom drugom Red Bullovom bolidu", rekla nam je Paola.

Je li nešto sada drugačije dva dana prije utrke?

"Mislim da je jednako neizvjesno. Svi testiraju granice tih bolida i mislim da ćemo vidjeti neke zanimljive rezultate na kvalifikacijama. Ove sezone imamo promjenu u formatu kvalifikacija. Umjesto da pet bolida bude eliminirano u Q1, šest će sada odustati na kraju 18-minutnog prvog dijela kvalifikacija, a isto će se dogoditi u Q2 kada još šest ispadne nakon tog 15-minutnog segmenta. To znači da Q3 ostaje kakav je bio u prošlosti (iako sada traje 13 minuta), s prvih 10 bolida koji se bore za vodeće pozicije na startu.

Mislim da će zbog toga biti kaos jer se svi moraju organizirati za najbolji performans i mi često kažemo da je subota zanimljivija od nedjelje. Već smo danas vidjeli sudar Lindblada i Russella u pitlaneu, bila je još jedna konfliktna situacija kada se Hamilton skoro zabio u Colapinta na pravcu jer se Colapinto nije maknuo tako da samo možemo zamisliti kakav će kao biti sutra u sat vremena kvalifikacija", kazala je Paola.

Foto: XPB Images, XPB Images Ltd/Alamy/Profimedia

Vidi li onda svih osam vozača iz četiri spomenuta tima kao favorite za nedjelju?

"Dajem prednost Piastriju ispred kolege Norrisa. Mislim da je gladan od prošle sezone, a da će Lando malo slabije krenuti u sezonu. Uz Piastrija su tu dva Ferrarija i dva Mercedesa s tim da je Russell ispred Kimija Antonellija koji je se još uhodava", dala je svoje predikcije za nedjelju Paola Markek.

Moramo se dotaknuti i Aston Martina koji, po svemu sudeći, neće završiti utrku, a bocnuo ih je i Toto Wolff što ne koriste više Mercedesove motore.

"Rano je za reći, ali Newey je podbacio, čini se da se malo preračunao u nekim stvarima vezanim za pogonske jedinice i baterije Honde. Ne bi ja otpisala Aston Martin. Žrtvovat će prvu utrku, ali ima tu i taktike. Sada već imaju solidnu količinu podataka koje mogu iskoristiti za sljedeći vikend u Šangaju, a onda imaju tjedan dana pauze prije Japana. Priznali su poraz u Australiji, ali taktički je možda dobra odluka", zaključila je Paola.

