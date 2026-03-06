Počela je nova sezona Formule 1! 'Ovaj me vozač najviše iznenadio, a predviđam kaos'
Paola Markek za Net.hr nakon prvih treninga VN Australije
Počeo je prvi vikend Formule 1! U petak smo u Melbourne mogli vidjeti prva dva treninga VN Australije. Charles Leclerc u Ferrariju bio je najbrži na prvom, a Oscar Piastri u McLarenu na drugom treningu.
Što je upalo u oko kreatorici sadržaja F1 Paoli Markek upitali smo je u petak dopodne.
"Definitivno se svi još uvijek pokušavaju snaći u t novim tehničkim uvjetima u bolidima. Imali smo više žutih zastava i virtualnih Safety Carova. Nekolicini vozača je bolid stao, imali su problema s pogonskim jedinicama. Još svi testiraju koliko mogu bolidi. Otprilike sam očekivala tijesnu borbu četiri tima, McLarena, Mercedesa, Red Bulla i Ferrarija pa rezultati treninga nisu iznenađujući.
Malo sam podcijenila Isaka Hadjara u drugom Red Bullu, bio je top 10, ostavio je dobar dojam i možda se nešto promijenilo u tom kontroverznom drugom Red Bullovom bolidu", rekla nam je Paola.
Je li nešto sada drugačije dva dana prije utrke?
"Mislim da je jednako neizvjesno. Svi testiraju granice tih bolida i mislim da ćemo vidjeti neke zanimljive rezultate na kvalifikacijama. Ove sezone imamo promjenu u formatu kvalifikacija. Umjesto da pet bolida bude eliminirano u Q1, šest će sada odustati na kraju 18-minutnog prvog dijela kvalifikacija, a isto će se dogoditi u Q2 kada još šest ispadne nakon tog 15-minutnog segmenta. To znači da Q3 ostaje kakav je bio u prošlosti (iako sada traje 13 minuta), s prvih 10 bolida koji se bore za vodeće pozicije na startu.
Mislim da će zbog toga biti kaos jer se svi moraju organizirati za najbolji performans i mi često kažemo da je subota zanimljivija od nedjelje. Već smo danas vidjeli sudar Lindblada i Russella u pitlaneu, bila je još jedna konfliktna situacija kada se Hamilton skoro zabio u Colapinta na pravcu jer se Colapinto nije maknuo tako da samo možemo zamisliti kakav će kao biti sutra u sat vremena kvalifikacija", kazala je Paola.
Vidi li onda svih osam vozača iz četiri spomenuta tima kao favorite za nedjelju?
"Dajem prednost Piastriju ispred kolege Norrisa. Mislim da je gladan od prošle sezone, a da će Lando malo slabije krenuti u sezonu. Uz Piastrija su tu dva Ferrarija i dva Mercedesa s tim da je Russell ispred Kimija Antonellija koji je se još uhodava", dala je svoje predikcije za nedjelju Paola Markek.
Moramo se dotaknuti i Aston Martina koji, po svemu sudeći, neće završiti utrku, a bocnuo ih je i Toto Wolff što ne koriste više Mercedesove motore.
"Rano je za reći, ali Newey je podbacio, čini se da se malo preračunao u nekim stvarima vezanim za pogonske jedinice i baterije Honde. Ne bi ja otpisala Aston Martin. Žrtvovat će prvu utrku, ali ima tu i taktike. Sada već imaju solidnu količinu podataka koje mogu iskoristiti za sljedeći vikend u Šangaju, a onda imaju tjedan dana pauze prije Japana. Priznali su poraz u Australiji, ali taktički je možda dobra odluka", zaključila je Paola.
