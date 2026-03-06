Ribari u grdobini pronašli plastičnu bocu! Stručnjak: 'Plastika je već dio naše prehrane'

Umjesto uobičajenog jutarnjeg ulova, ribare na jugu Hrvatske dočekao je prizor koji ih je iznenadio.

Kod uvale Prapratno, blizu Mljetskog kanala, u mreži su primijetili neobičnu, napuhanu grdobinu. Tek kada su je izvukli, postalo je jasno što se dogodilo. U ribi su pronašli plastičnu bocu. Već su i prije pronalazili uginule dupine i kornjače, a smeće često dolazi morskim strujama.

"Stvarno smo se iznenadili, vidimo svašta na moru. Možeš svašta vidjeti ali ovako nešto je bilo zbilja rijetko, posebno. Vidiš da je jadna životinja patila da je mršava…", rekao je ribar Đani Matić iz Stona.

RTL Danas posjetio je i splitski Institut za oceanografiju i ribarstvo u kojemu je znanstveni savjetnik u Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Pero Tutman koji je otkrio da se ne sjeća takvog slučaja te da je plastika već odavno postala dio naše prehrane.

Jeste li ikada prije vidjeli ovakav slučaj?

"Ovakvu situaciju, kako je zabilježeno neki dan u Stonu, nisam. Naime, stvarno neobična situacija jer sam se inače u svom profesionalnom djelovanju susretao sa situacijama kada morski organizmi progutaju, bilo namjerno ili slučajno, plastiku, ali to se uglavnom radilo o manjim fragmentima. Ovako velika boca - još se nisam susretao s time. Problem je taj posebno izražen i naročito zanimljiv jer se ne radi o slučajnom gutaju toga predmeta jer je boca jako velika. Grdobina je inače poznata riba -. predator je i napada oko ribu. Međutim, stvarno je iznenađujuće što je progutala ovako veliku bocu."

Može li ta plastika postati dio naše prehrane ako ju riba proguta?

"Pa nažalost plastika je već odavno postala dio naše prehrane. Znači, od onog momenta kad se pojavila, to je bilo još u prošlom stoljeću 50-ih godina, i ona je svugdje pristuna u našem okolišu. Međutim, problem je taj što mi nažalost nismo obraćali pažnju na tu plastiku dok razina utjecaja nij eveć postala takva da ju nismo mogli zanemariti. Dakle, plastika je prisutna, ne samo u moru, nego i na kopnu i svugdje. Problem je i ta mikroplastika - naša odjeća se sastoji od pamuka i tog nekog drugog materijala koji uglavom sadrži i mikroplastiku - tako da ju možemo pronaći i u prašini i u zraku. Neka novija istraživanja pokazuju da mi, navodno, progutamo ili udahnemo mikroplastike u masi jedne kreditne kartice."

Postoje li podaci o mikroplastici - pogotovo što se tiče morskih organizama?

"Postoje na svjetskoj razini, postoje kod nas. Mi na Institutu na oceanografiju i ribarstvo intezivno već zadnjih 15-ak, 20 godina bavimo tom problematikom, između ostalog i istraživanjem o plastici i mikroplastici u moru. Nažalost, po tom pitanju, Jadran ne zaostaje za svjetskim morima - znači imamo plastike u moru, imamo i mikroplastike - morski organizmi ju, slučajno ili namjerno, progutaju i ona dospije u njihov probavni trakt. Velika većina te plastike se eliminira pravilnim čišćenjem ribe, kada se odstrani utroba. Međutim, nažalost, istraživanja su pokazala da mirkoplastika ulazi, ne samo u organe, nego odlazi i u stanice. A neka su istraživanja pokazala da, navodno, već djeluje na način da mijenja i gensku strukturu."