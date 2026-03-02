Fotografija čišćenja lignje zgrozila Hrvatsku: 'Ne možeš gurati sve ljude u istu kategoriju'

Jedna objava na hrvatskom Redditu, popraćena uznemirujućom fotografijom, bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara i otvori žustru raspravu o jednom od najvećih ekoloških problema Jadrana: zagađenju opušcima. Korisnik je podijelio fotografiju lignje koju je čistio, iz koje je izvadio odbačeni opušak cigarete, uz kratku i jasnu poruku: "Prestanite bacati opuške u more".

Objava je u kratkom roku prikupila više od tisuću glasova podrške i stotine komentara, a reakcije su raznolike. Od zgražanja i nevjerice do crnog humora i ozbiljne kritike društva. Autor je u komentarima pojasnio kako je lignju ulovio njegov otac u blizini otoka Vrgade, što je cijeloj priči dalo još autentičniju i porazniju dimenziju.

Od šoka i humora do ozbiljne kritike društva

Reakcije korisnika bile su šarolike, no prevladavao je osjećaj gađenja i ljutnje. "Prestrašno", bio je jedan od najpodržavanijih komentara, koji je očito sažeo osjećaje mnogih. Ipak situacija je potaknula i duhovite dosjetke. "Lignja se samo tila malo opustiti nakon napornog dana", našalio se jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Nema gore od lignje koja puši".

Međutim, rasprava je vrlo brzo prerasla u ozbiljnu kritiku opće nekulture i neodgovornosti. Mnogi su istaknuli da problem nije samo u bacanju opušaka u more, već i na ulice. "Ni na cestu! Zadnja dva dana u 500 m ceste 5 opuška vidio kako ispadaju iz auta", napisala je jedna osoba, a druga se nadovezala: "Kiša opere cestu i sve završi u moru". Time je naglašeno kako otpad s kopna neizbježno pronalazi put do naših rijeka i mora, čineći problem daleko većim od onoga što se događa isključivo na plažama.

Pušači na meti, ali problem je sustavan

Rasprava je neizbježno dovela do kritike pušača kao skupine, a jedan ih je korisnik nazvao "možda najsebičnijom grupom normalnih ljudi". Takva generalizacija izazvala je i reakciju odgovornih pušača. "Kao odgovoran pušač se ne slažem s tobom. Ne možeš gurati cijelu skupinu ljudi u istu kategoriju", odgovorila je jedna korisnica, objašnjavajući kako ona i njezin dečko uvijek nose prijenosnu pepeljaru sa sobom i nikada ne bacaju opuške u okoliš. Ipak, mnogi su se složili da su takvi primjeri u manjini i da je kultura bacanja opušaka gdje god se stigne duboko ukorijenjena.

Filtri cigareta nisu biorazgradivi

Ono što mnogi ne znaju jest da filtri cigareta nisu biorazgradivi. Sastoje se od celuloznog acetata, vrste plastike kojoj trebaju godine da se razgradi na mikroplastiku. Jedan opušak, prema istraživanjima, može zagaditi i do tisuću litara vode ispuštajući u nju preko sedam tisuća kemikalija, uključujući arsen, olovo i nikotin. Opušci su godinama najčešće prikupljani otpad na svjetskim plažama. Dok se na razini Europske unije vode rasprave o potpunoj zabrani plastičnih filtara, u Hrvatskoj se provode lokalne inicijative poput "Obale bez opušaka" gdje se na plažama dijele besplatne papirnate pepeljare.

Fotografija lignje s Vrgade, iako je izazvala i brojne šaljive komentare, zapravo prikazuje samo dio tihe ekološke katastrofe koja se odvija u našem dvorištu, a za koju je odgovornost isključivo ipak na nama, ljudima.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Amerikanka Anita oduševljena životom u Istri: 'Sve je opuštenije nego u Sjedinjenim Američkim Državama'