Sirene se oglasile diljem Zagrebom: Evo o čemu se radi

Danas u 12 sati provodi se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje korištenjem znaka "prestanak opasnosti".

Ispitivanje se, sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, provodi svake prve subote u mjesecu u 12 sati, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

