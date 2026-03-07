FREEMAIL
REDOVNO ISPITIVANJE /

Sirene se oglasile diljem Zagrebom: Evo o čemu se radi

Sirene se oglasile diljem Zagrebom: Evo o čemu se radi
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Ispitivanje se provodi svake prve subote u mjesecu u 12 sati

7.3.2026.
12:04
danas.hr
Marko Seper/PIXSELL
Danas u 12 sati provodi se redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje korištenjem znaka "prestanak opasnosti".

Ispitivanje se, sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, provodi svake prve subote u mjesecu u 12 sati, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

