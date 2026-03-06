Pacijentici (26) operirali srce bez rezanja prsnog koša: 'Svakim danom sam sve bolje!'

U Hrvatskoj je prvi put izvedena endoskopska operacija aortalnog zaliska. Operirana je 26-godišnja pacijentica u KBC-u Zagreb. Riječ je o minimalno invazivnom zahvatu, odnosno drugim riječima - bez rezanje prsnog koša kao kod klasičnog načina ove operacije.Oporavak je puno brži i bez velikog ožiljka, a operacija se izvodi kroz male rezove. Iz bolnice poručuju - postoji značajan broj bolesnika koji će biti kandidati za ovakav zahvat.

"Ja sam ovako bojažljiva osoba - svakim danom sam se osjećala sve bolje i bolje i vidjela napredak", rekla je pacijentica Domenica.

"Pokazuje da skardiokiruška klinika e KBC Zagreb svrstava uz bok najboljim kardiokirurškim klinikama u Europi, ali još važnije od svega da takvi zahvati utječu na mlade živote naših pacijenata. Da poboljšavaju ne samo ishode, nego i kvalitetu života", ispričao je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.

RTL Danas je o ovom zahvatu razgovarao s Hrvojem Gašparovićem, predstojnikom Klinike za kardijalnu kirurgiju KBC-a Zagreb.

Po čemu je ovaj zahvat poseban i drugačiji od onih koji su se do sada izvodili?

"Endoskopski zahvat na aortalnom zalisku omogućavaju bolesnicima da se značajno brže vrate svojim aktivnostima, brži je i oporavak, manje je percepcija boli od strane bolesnika, a svakako je manje kirurških trauma, u smislu ožiljka, značajno manje nego što je to kod konvencionalnih zahvata. Posljedično tome, mislimo da možemo ranije bolesnicima reći da se javljaju na operacijski zahvat, da budu motivirani za njih prije nego što, nazovimo to, duša bude na jeziku, a ne da se čeka, jer je i uspjeh operacijskog zahvata tim bolji što je bolesnik pravodobnije došao na zahvat."

Koliko je sam oporavak brži?

"Oporavak je značajno brži u smislu povratka fizičkim aktivnostima, kojima se mogu vratiti već za 2-3 tjedna, za razliku od bolesnika, koji idu na konvencionalne zahvate, je 2 do 3 mjeseca, a neke se aktivnosti ne mogu ni do 6 mjeseci raditi. Kod konvencionalnih zahvata, prsni koš moramo rezati pilom, tako da je to najjednostavnije rečeno. Naime, prsni koš je koštani oklop oko vašeg srca i mi moramo prekinuti taj koštani integritet da bi do srca mogli doć. Kod endoskopskih zahvata prolazimo između rebara, bez ikakve koštane traume, i posljedično tome proces zacijeljenja je značajno ubrzan."

A iza svega stoji cijeli tim.

"To je ključna stvar za napomenut. U tom timu postoje medicinske sestre, perfuzionisti, anesteziolozi, kirurzi naravno, a i kardiolozi koji rade pripremu. To je jedan veliki tim za svaku operaciju i bez timskog rada - nema niti uspjeha!"

Postoji li još kandidata pacijenata za ovaj zahvat, odnosno postoji li lista čekanja?

"Lista čekanja u ovoj državi nažalost postoji. Mi pokušavamo bolesnike rješiti što je najbrže moguće. Redoslijed hitnosti diktiran je patologijom, a ne samim odabirom operacijskog zahvata, ali da - postoji lista čekanja. Aortalna stenoza je inače bolest koja je najčešća bolest srčanih zalisaka - prema tome postoji velik broj kandidata za ovu operaciju."