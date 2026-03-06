Kapetan Stjepan i posada vratili 157 Hrvata i beba kući iz ratnog pakla: 'Ovo je posebna odgovornost'

Posebnim repatrijacijskim letom Croatia Airlinesa na relaciji Dubai – Zagreb, s tehničkim zaustavljanjem u grčkom Heraklionu, u petak je u Hrvatsku vraćeno 157 hrvatskih državljana, među kojima jedanaestero male djece, koji su se zatekli na Bliskom istoku nakon američko-izraelske vojne operacije protiv Irana, poručili su iz Croatia Airlinesa.

Zrakoplov je iz Herakliona za Dubai poletio u četvrtak u prijepodnevnim satima, dok je u Zagreb sletio u petak iza jednog sata. Kapetan Stjepan Banić nakon uspješnog slijetanja istaknuo je kako ovakvi letovi nose posebnu vrstu odgovornosti: "Tijekom pilotske karijere prevezao sam na tisuće putnika na redovitim linijama, no ovakvi letovi nose drukčiju vrstu odgovornosti. Svjesni smo da je našim sugrađanima ovaj let označio kraj vrlo stresnog razdoblja te nam je drago što smo ih u Zagreb doveli sigurno i bez poteškoća".

Foto: Croatia Airlines

Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić podsjetio je kako je hrvatski nacionalni avioprijevoznik uvijek spreman staviti svoje operativne kapacitete na raspolaganje Republici Hrvatskoj: "Sudjelovanje u ovoj repatrijacijskoj misiji još je jedna potvrda uloge nacionalnog avioprijevoznika u kriznim situacijama, ali i naše odgovornosti prema hrvatskim građanima. To smo dokazali i tijekom pandemije, kada smo organizirali niz letova za povratak hrvatskih državljana u domovinu. Ponosni smo na naše posade i sve zaposlenike koji su u vrlo kratkom roku omogućili realizaciju ove operacije i siguran povratak putnika".

Iz aviokompanije ističu kako je Hrvatska prva država članica Europske unije koja je dobila odobrenje za korištenje nacionalnog zrakoplova radi repatrijacije državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Današnji je let prvi od repatrijacijskih letova u kojima sudjeluje Croatia Airlines, a koji je organiziran u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.

Foto: Croatia Airlines

Voditeljica kabinske posade Suzana Ujević posvjedočila je kako se na ovakvim operacijama posebno osjeti koliko putnicima znači osjećaj sigurnosti i povratka kući. "Premda je naš posao na svakom letu isti, atmosfera je bila drukčija nego na redovnim linijama. To se možda najbolje osjetilo nakon slijetanja, kada smo vidjeli olakšanje na licima putnika. Tada smo i sami postali svjesni da smo, uz redovite dužnosti, pomogli ljudima da se vrate svojim obiteljima", kazala je.

Croatia Airlines je pozvao sve hrvatske državljane koji se trenutno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a zainteresirani su za evakuaciju, da se jave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i dostave potrebne podatke kako bi im se osiguralo mjesto na jednom od organiziranih letova.

POGLEDAJTE VIDEO: Europske sile raspoređuju snage, Iran poslao oštru poruku: 'To bi se smatralo ratom...'