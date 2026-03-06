Slovence plaše da Hrvati žive bolje od njih: Posjetili smo Ljubljanu i provjerili kakva je situacija

Kako žive naši susjedi? Je li u Deželi standard bolji? Po odgovore smo otišli do Ljubljane. Prva postaja, srce svakog grada - tržnica.

Paradajz ovdje košta 5 eura, zelena salata 4, limun, jabuke i mrkve 3, krumpir 2 eura. Isto ili malo skuplje nego na zagrebačkom Dolcu.

"Kupila sam dva kupusa, mrkve, prokulice, puno zelenjave i špinat. Platila sam 15 eura", rekla nam je Ljubica koja ne misli da je to skupo.

"Cijene su vrlo visoke, jako je skupo. Ja sam iz Nove Gorice, blizu je Italija i jeftinije je", rekla je Blanka.

A kakve su cijene mesa? Ovaj par umirovljenika žali se da stalno rastu. Kilogram pilećeg filea prodaje se za 11.50 eura, svinjski po 12,50 eura.

"Meso je, recimo, otišlo gore, maltene je sve otišlo gore, suhomesnati proizvodi", kazao je Saša.

"To nije mjesečno da se dižu cijene nego je sada to i tjedno", rekla je Jovanka.

Udar inflacije

U veljači je inflacija u Sloveniji iznosila 2,8 posto, a u Hrvatskoj 3,8 posto, doke je EU prosjek 1,9 posto.

Analize pokazuju da na inflaciju najviše utječe skok cijena usluga i hrane, koja se i ovdje dosta uvozi.

"Slovenija je također jako ovisna o uvozu prehrambenih proizvoda, posebno većine mesa, također i povrća. I naravno, konkurencija na tržištu nije najbolja, marže trgovaca su veće nego u usporedivim zemljama u inozemstvu", rekao je ekonomist Anže Burger.

Drastičan skok cijena nekretnina

Ipak ni hrana ni uvoz ni visoke marže nisu glavne brige Slovenaca.

Najveći problem u Ljubljani cijene su kvadrata odnosno stanova. Garsonijere u novogradnji prodaju se za čak 10 tisuća eura po kvadratu, dok se stariji stanovi prodaju za 5-7 tisuća eura.

Drastičan skok cijena nekretnina onemogućava mladima da osiguraju stambeno zbrinjavanje i to nije novi problem.

"Od 2015. godine su se cijene nekretnina povećale za skoro 110 posto, i to nagriza proračun kućanstava", kazao je ekonomist Burger.

"Najviše je problem to što je ponuda stanova premala, ne gradi se i Vlada, politika ne radi ništa u vezi prostorske politike", rekla je Petra Sovdad, ekonomska novinarka.

Plaće rastu, ali...

Andraš ima 27 godina i profesor je psihologije u srednjoj školi. Plaća mu je 1500 eura, narasla je za 200-300 unutar par godina. Upitali smo ga može li s tim novcem živjeti.

"E, mogu i ne mogu. Zavisi, zavisi. Mislim ja živim u stanu gdje plaćam mjesečno, s curom, 1000 eura. Toliko je visoka stanarina, ali to je zaista velik stan. Ali inače stanovi u Ljubljani su katastrofa", rekao je Andraš.

Prosječna plaća u Sloveniji je 1626 eura u Hrvatska 1498 eura. Plaće rastu, ali realni rast u Sloveniji je 2,5 posto, u Hrvatskoj 6 posto, izračunali su susjedi.

Baš kao i kod nas - plaće su više rasle u javnom sektoru, ali kod susjeda su rasli i nameti - žali se kolegica novinarka.

"Porezi su sad prije izbora narasli,a moram reći da vaša vlada sve ovo puno pametnije regulira jer vama daje olakšice, a kod nas je vlada uoči izbora uvela mnogo dodatnih troškova za poslodavce", rekla je Sovdad.

Rast standarda

Unatoč određenim problemima, i u Sloveniji i u Hrvatskoj standard raste, brojke su jasne, govori ekonomist s ljubljanskog sveučilišta. Kaže i da se Hrvatska približava Sloveniji.

"Vidimo da se približavanje prihoda dogodilo prije nekoliko godina, tako da se hrvatska kupovna moć približava slovenskoj", rekao je Burger.

Iako su neki slovenski mediji izvještavali da je po kupovnoj moći Hrvatska pretekla Sloveniju, to je kasnije Vlada službeno demantirala.

"Bez zamjerke, ja mislim da se ipak malo bolje živi u Sloveniji nego Hrvatskoj", rekao je Andraš.

Iako po standardu još nismo dostigli Slovence, razlika se smanjuje, a i problemi su nam slični. Uvoz hrane, inflacija i preskupo stanovanje. Nažalost ni jedni ni drugi zasad nemamo rješenje za te probleme.