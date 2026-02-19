FREEMAIL
BITKA ZA STANDARD /

Hrvatska ispred Slovenije, njihova Vlada uzvratila novim brojkama: 'Netočno je...'
Foto: Shutterstock

Slovenska Vlada reagirala je na objavljene statističke podatke prema kojima je u Hrvatskoj paritet kupovne moći puno veći nego u Sloveniji

19.2.2026.
11:10
danas.hr
Shutterstock
Hrvatska je prema pisanju slovenskog portala Finance.si pretekla Slovenija po plaćama prilagođenima za kupovnu moć. Time se preokrenula situacija iz 2022. godine, kada je prosječna plaća u Sloveniji bila znatno viša nego u Hrvatskoj.

Prema toj analizi, prosječna plaća prema paritetu kupovne moći u Hrvatskoj je 2025. godine iznosila 2.036 eura, dok je u Sloveniji bila 1.792 eura. Za usporedbu, 2022. godine odnos je bio bitno drukčiji. U Hrvatskoj je prosjek iznosio 730 eura, a u Sloveniji 1.378 eura. Kao glavni razlog takvog preokreta Finance.si navodi manje porezno opterećenje plaća u Hrvatskoj.

Na te napise reagirala je slovenska Vlada. Na svojem službenom profilu na društvenim mrežama objavila je vlastitu usporedbu statističkih podataka.

Razlike o neoporezivim naknadama

Prema podacima koje je iznijela, prosječna neto plaća u Sloveniji iznosi 1.626,80 eura, dok je u Hrvatskoj 1.498 eura. Uz to, slovenski radnici svaki mjesec dobivaju i neoporezivu naknadu za prehranu u iznosu od 160 eura. U Hrvatskoj takva zakonska obveza ne postoji, ali postoji mogućnost neoporezive isplate do 1.200 eura godišnje.

Slično je i s naknadom za prijevoz. U Sloveniji se ona ubraja u neoporezive primitke, dok u Hrvatskoj nije zakonski obvezna, ali se može neoporezivo isplatiti do visine cijene javnog prijevoza.

Slovenska vlada navodi i da regres u njihovoj zemlji iznosi 1.277,72 eura. U Hrvatskoj regres nije zakonski obvezan, već se može isplatiti kao neoporezivi primitak do 700 eura godišnje, pri čemu su u taj iznos uključeni i bonusi te nagrade.

Rodiljne naknade, stope PDV-a

Kao dodatnu prednost ističu rodiljnu naknadu u punom iznosu plaće koja se u Sloveniji isplaćuje 12 mjeseci, dok se u Hrvatskoj puni iznos isplaćuje samo prvih šest mjeseci.

Što se tiče inflacije, ona u Sloveniji iznosi 2,6 posto, a u Hrvatskoj 3,8 posto. Navedene su i stope PDV-a: u Sloveniji 22 posto, 9,5 posto, 5 posto i nula posto, dok su u Hrvatskoj 25 posto, 13 posto, 5 posto i nula posto.

Na kraju se spominje i BDP po stanovniku prema paritetu kupovne moći. U Sloveniji on doseže 90 posto prosjeka Europske unije, dok je u Hrvatskoj na 78 posto prosjeka EU.

POGLEDAJTE VIDEO: Jesu li veće plaće krive za više cijene? Nestić s Ekonomskog instituta: 'Teza je pogrešna

PlaćeSlovenija
