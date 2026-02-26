Uznemirujući prizori u susjedstvu, mrtav pas obješen na plakatu: 'Prestravljeni smo'

Građane Vrhnike u Sloveniji u srijedu ujutro šokirao je uznemirujući prizor obješenog mrtvog psa s predizbornog plakata stranke Pokret Sloboda, javlja 24.ur.com.

"Prestravljeni i šokirani smo. Leš životinje na našem plakatu. Najoštrije osuđujemo takve izopačene i nehumane prakse, u kojima se leševi životinja zloupotrebljavaju za političke obračune", napisala je stranka u objavi na Facebooku.

"Ovo nije politička kampanja, već moralno dno koji slovenski javni prostor ne smije normalizirati", oštro je osudila stranka postupke zasad nepoznatog počinitelja.

'Mislimo da je mučena'

Glavni tajnik stranke Matej Grah napisao je da su to scene "kakve se viđaju u autoritarnim režimima s ciljem zastrašivanja". Zastupnica Lucija Tacer Perlin rekla je da sumnjaju da je životinja mučena: "Prvi znakovi ukazuju na to da se radilo o mučenju. Ovo nije politička kampanja, ovo je zločin, ovo je zastrašivanje".

Ravnatelj Zavoda za šume Gregor Danev također je odgovorio: "Naš stav prema životinjama puno govori o nama. Govori koliko suosjećanja imamo, koliko poštovanja imamo prema životu i koliko odgovornosti imamo za svijet koji sukreiramo.

"Imam psa i mačku kod kuće i ne mogu ni zamisliti da bi itko bio sposoban učiniti nešto takvo. Životinja nije alat za poruku. Nije simbol. To je živo biće. Ako kao društvo odmahnemo rukom na takve postupke, onda gubimo nešto bitno - osjećaj za granicu između neslaganja i nasilja, između prosvjeda i okrutnosti. Politika nikada ne smije postati izgovor za dehumanizaciju - ili u ovom slučaju, dehumanizaciju", dodao je Danev.

